Политика

15:39 13.05.2019

Паспортизация РФ жителей ОРДЛО должна вызвать системный ответ ЕС, а не только формальные персональные санкции - Климкин

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Паспортизация РФ жителей ОРДЛО должна вызвать системный ответ ЕС, а не только формальные персональные санкции - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивает, что паспортизация Россией жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) должна привести к системному ответу, а не закончиться формальными персональными санкциями.

"Очень важно, что в ЕС понимают, что в этот раз какими-то формальными персональными санкциями уже ничего не должно закончиться. Если мы 10, 20, 50 людей поставим под санкции – это не ответ… Мы будем постепенно двигаться, чтобы сделать системный ответ. К сожалению, пока есть очень разные мысли о том, что мы должны двигаться к этому ответу, а не ограничиться формальными лозунгами и некоторыми санкциями", - сказал он журналистам в Брюсселе в понедельник.

По словам министра, паспортизация жителей ОРДЛО - это угроза всему Евросоюзу.

Говоря о временных рамках подобного систематического ответа, П.Климкин отметил: "Какие-то вещи могут быть довольно быстро, для других нужно несколько месяцев".

Кроме того, глава МИД прокомментировал возможное возвращение делегации России в ПАСЕ: "Если после того, как Россия начала выдачу паспортов, будет какой-то шаг навстречу в Совете Европы, не просто понимание того, что Россию нужно поставить в рамки в СЕ… тогда вся логика всего, что мы делали, рушится".

Как сообщалось, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях ОРДЛО.

Теги: #паспортизация #ордло #климкин #мид
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