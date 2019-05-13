"Опора" не будет наблюдать за выборами в ОТГ 30 июня, а начнет кампанию досрочного наблюдения за выборами в Раду

Гражданская сеть "Опора" не планирует осуществлять наблюдение за местными выборами, которые состоятся 30 июня, а намерена сосредоточиться на мониторинге преждевременной избирательной кампании выборов в Верховную Раду.

"Гражданская сеть "Опора" не планирует проводить классическое долгосрочное и краткосрочное наблюдение за первыми местными и дополнительными выборами глав и депутатов в 96 объединенных территориальных громадах, которые состоятся 30 июня 2019 года", - говорится в сообщении на странице "Опоры" в Фейсбуке в понедельник.

В то же время, сеть начинает в июне масштабную кампанию досрочного наблюдения за выборами в Верховную Раду и будет мониторить преждевременную агитацию, активность потенциальных кандидатов, использование административного ресурса и субвенций на социально-экономическое развитие территорий.

30 июня в 96 объединенных территориальных громадах состоятся первые местные (66 ОТГ в 19 областях) и дополнительные (30 ОТГ в 13 областях) выборы. Избирательный процесс начался 11 мая.

Очередные выборы в Верховную Раду должны состояться осенью текущего года.