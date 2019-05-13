Политика

13:31 13.05.2019

Госдепартамент США подтвердил решение Помпео посетить Брюссель перед Сочи

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Госдепартамент США подтвердил решение Помпео посетить Брюссель перед Сочи

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник посетит Брюссель и не полетит в Москву, как планировалось ранее, сообщила официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус.

"Госсекретарь Помпео добавит дополнительную остановку в Брюсселе, Бельгии, на своем пути в Сочи, Россию, с 13 по 14 мая. Он не будет останавливаться в Москве", - говорится в сообщении госдепартамента в твиттере.

Согласно сообщению, в Брюсселе М.Помпео планирует обсудить с европейскими союзниками "недавние угрожающие действия и заявления Исламской республики Иран".

Ранее СМИ сообщали, что в понедельник М.Помпео обсудит вопросы, касающиеся Ирана, с представителями Евросоюза в Брюсселе, а затем вылетит в Россию. Из-за визита в Брюссель М.Помпео отменил запланированный на понедельник визит в Москву, во вторник госсекретарь побывает в Сочи.

После этого глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что четких планов по встрече европейских политиков с М.Помпео пока нет. В Брюсселе в понедельник проходит совет глав МИД ЕС.

Теги: #помпео #госдеп_сша
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