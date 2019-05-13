БПП определится с проектом постановления об инаугурации, когда они пройдут профильный комитет

Фракция Блок Петра Порошенко в Верховной Раде определится, за какой проект постановления об инаугурации новоизбранного президента Украины голосовать после их рассмотрения в парламентском комитете по вопросам регламента всех зарегистрированных документов, заявил глава фракции Артур Герасимов.

"Сразу после решения соответствующего профильного комитета мы срочно собираем (фракцию – ИФ) и определяемся с тем, за что будем голосовать. Но хотел бы подчеркнуть, что Петр Порошенко… не отрицает ни одну дату", - сказал А.Герасимов на заседании согласительного совета парламента в понедельник.

Вместе с тем он отметил, что назначение даты приведения к присяге новоизбранного президента Украины является ответственностью Верховной Рады, а не действующего главы государства.

Главным по рассмотрению проектов постановлений об инаугурации определен комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады.

В настоящее время в Верховной Раде зарегистрировано четыре проекта постановления о проведении инаугурации избранного президентом Украины В.Зеленского. Их было пять, но один проект постановления отозван.

Внефракционные народные депутаты Сергей Мищенко и Виктор Балога подали проекты постановлений (№10270 и №10270-1), которыми предложили провести инаугурацию избранного президентом Украины В.Зеленского 19 мая. Позже внефракционный народный депутат Виталий Куприй зарегистрировал проект постановления №10270-2 о проведении торжественного заседания Верховной Рады, посвященного принятию присяги В.Зеленским, 20 мая.

После этого народный депутат Украины фракции "Блок Петра Порошенко" внес проект постановления №10270-3, предусматривающий проведение инаугурации в два этапа: официальный в зале заседаний Рады 19 мая согласно регламенту парламента, а также второй – на НСК "Олимпийский" 3 июня "для обеспечения участия общественности и приглашенных гостей иностранных государств", во время которого новоизбранный президент должен повторно провозгласить присягу украинскому народу и инаугурационную речь.

Народный депутат (фракция "Блок Петра Порошенко") Александр Сугоняко 10 мая внес в Верховную Раду проект постановления №10270-4 о проведении инаугурации новоизбранного президента страны в субботу, 1 июня. Однако 11 мая этот проект постановления был отозван.