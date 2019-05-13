Политика

12:20 13.05.2019

В Оппоблоке хотят как можно скорее пройти этап инаугурации новоизбранного президента Украины

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В Оппоблоке хотят как можно скорее пройти этап инаугурации новоизбранного президента Украины

В парламентской фракции "Оппозиционный блок" выступают за скорейшее прохождение этапа инаугурации новоизбранного президента, но не уточняют, какую дату приведения к присяге намерены поддержать.

"Нужно как можно скорее пройти этап инаугурации, чтобы иметь возможность перейти к действительно важным вопросам. В первую очередь тех, которые должны обеспечить приближение долгожданного мира в Украине", - заявил глава фракции Вадим Новинский на заседании согласительного совета Верховной Рады в понедельник.

Он также констатировал, что в предложенном главам фракций и комитетов перечне вопросов нет проектов постановлений о дате инаугурации.

"Затягивание с определением даты приведения к присяге превращает вопрос инаугурации с чисто технического в политический", - заявил политик.

В.Новинский добавил, что новоизбранный президент Украины должен помнить, что в Украине парламентско-президентская форма правления, и рекомендовал не ставить ультиматумы Верховной Раде.

В настоящее время в Верховной Раде зарегистрировано четыре проекта постановления о проведении инаугурации избранного президентом Украины В.Зеленского. Их было пять, но один проект постановления отозван.

Внефракционные народные депутаты Сергей Мищенко и Виктор Балога подали проекты постановлений (№10270 и №10270-1), которыми предложили провести инаугурацию избранного президентом Украины В.Зеленского 19 мая. Позже внефракционный народный депутат Виталий Куприй зарегистрировал проект постановления №10270-2 о проведении торжественного заседания Верховной Рады, посвященного принятию присяги В.Зеленским, 20 мая.

После этого народный депутат Украины фракции "Блок Петра Порошенко" внес проект постановления №10270-3, предусматривающий проведение инаугурации в два этапа: официальный в зале заседаний Рады 19 мая согласно регламенту парламента, а также второй – на НСК "Олимпийский" 3 июня "для обеспечения участия общественности и приглашенных гостей иностранных государств", во время которого новоизбранный президент должен повторно провозгласить присягу украинскому народу и инаугурационную речь.

Народный депутат (фракция "Блок Петра Порошенко") Александр Сугоняко 10 мая внес в Верховную Раду проект постановления №10270-4 о проведении инаугурации новоизбранного президента страны в субботу, 1 июня. Однако 11 мая этот проект постановления был отозван.

Теги: #зеленский #инаугурация #оппоблок
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