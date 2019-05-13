Политика

11:42 13.05.2019

Рада на этой неделе определит дату инаугурации новоизбранного президента Украины – Парубий

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Рада на этой неделе определит дату инаугурации новоизбранного президента Украины – Парубий

 Верховная Рада на текущей неделе назначит дату инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, сказал глава парламента Андрей Парубий, при этом не уточнив, в какой день состоится голосование.

"На этой неделе мы должны рассмотреть постановления о назначении инаугурации. По состоянию на сегодня зарегистрировано пять постановлений, одно отозвано в субботу", - сказал спикер на заседании согласительного совета парламента в понедельник.

Кроме того, по его словам, во вторник Верховная Рада рассмотрит ряд вопросов из блока топливно-энергетической политики, а также блок вопросов местного самоуправления и сферы образования.

В четверг спикер будет выносить на рассмотрение парламента блок вопросов реформы Верховной Рады и ратификацию международных договоров.

Как сообщалось, в Раде было зарегистрировано пять проектов постановления о проведении инаугурации избранного президентом Украины В.Зеленского.

Внефракционные народные депутаты Сергей Мищенко и Виктор Балога подали проекты постановлений (№10270 и №10270-1), которыми предложили провести инаугурацию избранного президентом Украины В.Зеленского 19 мая. Позже внефракционный народный депутат Виталий Куприй зарегистрировал проект постановления №10270-2 о проведении торжественного заседания Верховной Рады, посвященного принятию присяги В.Зеленским, 20 мая.

После этого народный депутат Украины фракции "Блок Петра Порошенко" внес проект постановления №10270-3, предусматривающий проведение инаугурации в два этапа: официальный в зале заседаний Рады 19 мая согласно регламенту парламента, а также второй – на НСК "Олимпийский" 3 июня "для обеспечения участия общественности и приглашенных гостей иностранных государств", во время которого новоизбранный президент должен повторно провозгласить присягу украинскому народу и инаугурационную речь.

Народный депутат (фракция "Блок Петра Порошенко") Александр Сугоняко 10 мая внес в Верховную Раду проект постановления №10270-4 о проведении инаугурации новоизбранного президента страны в субботу, 1 июня. Однако 11 мая этот проект постановления был отозван.

Теги: #парубий #рада #зеленский #инаугурация
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