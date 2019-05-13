Парубий поручил профильному комитету срочно рассмотреть проекты постановлений об отмене голосования за языковой закон

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий поручил Регламентному комитету неотложно рассмотреть проекты постановлений об отмене голосования за закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые блокируют подписание закона.

"Я обращаюсь к Регламентному комитету с просьбой неотложно рассмотреть все постановления, которые поступили в аппарат Верховной Рады, чтобы мы завтра смогли отклонить эти постановления и, соответственно, иметь возможность подписать этот исторический закон", - сказал А.Парубий на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

По словам спикера Верховной Рады, необходимо "чем быстрее, тем лучше, отклонить постановления, которые блокируют подписание закона".

А.Парубий назвал "рейдерской" попытку заблокировать через суд подписание данного закона.

"Я хочу подчеркнуть, что широкий общественный резонанс не позволил этому сценарию осуществиться", - подчеркнул спикер парламента.

Как сообщалось, 25 апреля Верховная Рада приняла в целом проект закона об украинском языке, который предусматривает обязательное использование государственного языка в органах государственной власти, местного самоуправления и других публичных сферах общественной жизни.

После принятия закона были зарегистрированы ряд проектов постановлений об отмене голосования за данную инициативу.

Позднее в Окружной административный суд Киева поступило заявление об обеспечении иска от общественной организации "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной" к председателю Верховной Рады А.Парубию о запрете подписывать данный закон. Истец просил суд в порядке обеспечения административного иска запретить спикеру Рады и любому из отдельных народных депутатов и сотрудников аппарата парламента совершать какие-либо действия, направленные на подписание закона, направление его на подпись и дальнейшую официальную публикацию.

Окружной админсуд Киева отказал в удовлетворении этого заявления.