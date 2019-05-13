Политика

10:24 13.05.2019

"Самопомич" не против досрочных выборов в Раду, но по новым правилам – Садовый

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"Самопомич" не против досрочных выборов в Раду, но по новым правилам – Садовый

 Партия "Самопомич" поддерживает проведение досрочных парламентских выборов, но по новым избирательным правилам – с открытыми списками и ликвидацией мажоритарки, написал лидер партии, городской голова Львова Андрей Садовый в блоге на интернет-сайте "Украинская правда".

Среди приоритетов партии в ближайшем времени А.Садовый навал изменение закона о выборах и ликвидацию депутатской неприкосновенности.

"Самопомич не против досрочных выборов. Коалиции реально нет и это все понимают. Но на новые выборы стоит идти с новыми избирательными правилами", - отметил политик.

А.Садовый также подчеркнул, что "Самопомич" поддержит ту дату инаугурации, которую предложит новоизбранный президент.

Как сообщалось, избранный президентом Украины Владимир Зеленский призвал парламент назначить дату инаугурации на 19 мая.

Теги: #самопомич #рада #садовый #выборы
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