Трамп подтвердил, что не намерен менять свою позицию по тарифам на китайские товары

Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время он не намерен вносить какие-либо изменения в свою политику в отношении взимания пошлин на импортируемые из Китая товары.

"Мы сейчас находимся именно там, где и хотели быть в отношении Китая", - написал Д.Трамп в своем Твиттере.

Президент пояснил: "Вспомните, они (китайцы - ИФ) сорвали сделку с нами и пытались передоговориться. Мы за счет тарифов будем получать десятки миллиардов долларов от Китая".

Так Д.Трамп прокомментировал высказывание своего советника по экономическим вопросам Ларри Кудлоу, который в интервью телеканалу Fox News заявил, что при отсутствии договоренностей с Китаем по торговле пострадают обе стороны.

"Это вполне справедливо. Практически за это будут платить обе стороны. Обе стороны заплатят за это", - сказал он.

Хотя, по его словам, "это риск, на который мы должны и можем пойти, не нанося ущерба нашей экономике каким-либо заметным образом".

Тем не менее Л.Кудлоу добавил: "Мы находимся в потрясающем положении, чтобы исправить несправедливую торговую практику с Китаем, которая существовала 20 с лишним лет".

Он подтвердил, что введенные Д.Трампом тарифы на китайские товары будут сохраняться на время ведения переговоров, а также не исключил, что на июньском саммите G20 в Японии может состояться встреча Д.Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

Накануне американский президент заявил, что если Китай хочет избежать более серьезных для себя последствий введения тарифов на экспорт своих товаров в США, то ему следует заключить торговое соглашение сейчас, а не рассчитывать на приход к власти в Соединенных Штатах демократов на выборах 2020 года.

"Думаю, Китай считает, что после того, как его так сильно поколотили на недавних переговорах, ему следует дождаться следующих выборов (в США - ИФ) в 2020 году в надежде, что ему повезет, и победят демократы. В этом случае они смогут продолжить грабить США на $500 млрд в год", - написал Д.Трамп в своем Твиттере.

При этом президент подчеркнул: "Сделка для них (китайцев - ИФ) будет намного хуже, если переговоры состоятся во время моего второго срока. Для них было бы мудрее действовать сейчас, хотя я люблю собирать БОЛЬШИЕ ТАРИФЫ (заглавными буквами в тексте Д.Трампа - ИФ)".

По итогам 2018 года, экспорт Китая в США достиг $478,42 млрд, импорт американской продукции - $155,10 млрд.

В то же время, президент США Д.Трамп дал указание своей команде приступить к подготовке к введению повышенных таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары стоимостью еще на $300 млрд, заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

"Президент дал нам указание начать процесс повышения тарифов практически на весь оставшийся импорт китайских товаров, который оценивается примерно в $300 млрд", - сообщил Р.Лайтхайзер журналистам в Вашингтоне.

В Вашингтоне 9-10 мая в условиях повышения США тарифов на китайские товары стоимостью $200 млрд в год с 10% до 25% прошел 11-й раунд американо-китайских переговоров по торговым разногласиям, который завершился без подписания соглашения.

Китай не может себе позволить пойти на уступки Соединенным Штатам по принципиальным вопросам двухсторонней торговли, заявил глава китайской делегации на переговорах заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ.

Он подтвердил, что в ответ на повышение американских пошлин Китай будет вынужден принять соответствующие ответные меры, хотя и выразил надежду на то, что Вашингтон в этом вопросе будет проявлять сдержанность.

По его словам, взаимное повышение тарифов "не отвечает интересам ни США, ни Китая, ни остального мира".