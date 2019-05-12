В "Батькивщине" требуют проведения скорейшей инаугурации Зеленского

Партия ВО "Батькивщина" требует наискорейшего проведения инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-служба партии.

"Я думаю, чем быстрее Президент приступит к исполнению своих полномочий, тем стабильнее будет ситуация в стране и снаружи. Мы поддерживаем ту дату, которая является скорее, 19. Значит, будет 19", - отметил заместитель председателя партии Сергей Соболев.

Как сообщалось, избранный президентом Украины В.Зеленский обратился к Верховной Раде с призывом на ближайшем пленарном заседании назначить дату его инаугурации на 19 мая.

Народный депутат Украины фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Сугоняков Верховной Раде внес проект постановления №10270-4 о проведении инаугурации новоизбранного президента Украины в субботу, 1 июня.

В Раде зарегистрировано уже пять проектов постановления о проведении инаугурации избранного президентом Украины В.Зеленского.