Лидеры США и Китая могут встретиться на полях саммита G20 в Осаке

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут провести встречу в июне на полях саммита "Группы двадцати", сообщил в воскресенье в эфире американского телеканала Fox News советник Белого дома по экономическим вопросам Лари Кудлоу.

По его словам, перспективы такой встречи "возможно, вполне положительны", однако, в то же время он отметил, что "пока никаких конкретных окончательных планов нет".

Комментируя введение пошлин в отношении ряда китайских товаров со стороны Вашингтона, Л.Кудлоу отметил, что "необходимо многое прояснить, и до этих пор, пошлины следует сохранять".

Ранее на этой неделе делегации США и КНР провели торговые переговоры, однако они закончились без достижения какого-либо соглашения, их решено продолжить.