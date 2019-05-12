Нардеп Лещенко намерен в понедельник обнародовать материалы по Джулиани, Луценко и страницу из "черной бухгалтерии" Партии регионов с фамилией Манафорта

Народный депутат Сергей Лещенко заявил о намерениях обнародовать документы, которые якобы передал личному адвокату президента США Дональду Трампу Рудольфу Джулиани генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, а также страницу из "черной бухгалтерии" Партии регионов, в которой фигурирует бывший глава предвыборного штаба Д.Трампа Пол Манафорт.

Как написал С.Лещенко на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье, это он намерен сделать после заседания Окружного административного суда Киева, который начнется в понедельник, 13 мая, в 11.20, и на котором будет рассмотрена его апелляция к решению суда, принятому по иску народного депутата Борислава Розенблата.

"Вводя в заблуждение Джулиани, Луценко наплел ему кучу фейков, которые тот озвучил в эфире Fox. Например, о том, что я "осужден за вмешательства в выборы в США". Речь идет о решении продажного Окружного админсуда Киева, по иску продажного Розенблата. И этот суд вообще не должен был принимать это дело к рассмотрению, потому что права Розенблата никак ущемлены не были. Но они приняли иск и постановили, что я вмешивался в выборы. Только Луценко не сказал Джулиани, что решение не вступило в законную силу, мной подано апелляцию, и она назначена на понедельник", - написал С.Лещенко, добавив, что исполнение решения приостановлено.

В связи с этим парламентарий пригласил "всех журналистов, украинских и западных" прийти на это заседание суда.

"По его итогам я дам брифинг и продемонстрирую вам: сценарный план, который Луценко втюхал Джулиани; полную страницу из черной бухгалтерии Партии регионов с фамилией Манафорта; другие интересные подробности. Начало суда: 11:20, улица Московская, 8, корпус 30. Судья Губская", - написал С.Лещенко.

Как сообщалось, Р.Джулиани в интервью New York Times сообщил, что планирует в ближайшие дни поехать в Украину, чтобы убедить новые власти не прекращать расследования, которые, как он полагает, будут выгодны американскому лидеру. Адвокат якобы намеревался встретиться с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским и убедить его дать ход расследованиям, которые могут принести новую информацию о двух делах, представляющих особую важность для Д.Трампа: одно касается истоков расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом российском вмешательстве в выборы США, второе - связи сына экс-вице-президента США Джозефа Байдена Хантера с украинской газовой компанией.

Позже Р.Джулиани заявил об отмене этого визита. "Исходя из того, что я услышал от двух очень надежных людей… президент (В.Зеленский – ИФ) окружен людьми, которые являются врагами президента (Д.Трампа - ИФ), и людьми, которые, по крайней мере в одном случае, явно коррумпированы и вовлечены в эту схему", - рассказал он.

Позже он назвал среди врагов президента США народного депутата Сергея Лещенко, отметив, что тот предоставил фейковую "черную бухгалтерию" Партии регионов. Кроме того, Р.Джулиани утверждает, что сын Дж.Байдена получил от $3 млн до $10 млн от "коррумпированного (crooked) украинского олигарха, скрывающегося в России".

С.Лещенко утверждает, что Ю.Луценко систематически вводил в заблуждение Р.Джулиани и чтобы защититься от отставки, придумал историю о том, что Дж.Байден в интересах своего сына "давил на Генпрокуратуру с целью закрыть дело против экс-министра экологии Николая Злочевского и его газовой компании "Буризма". Парламентарий также заявлял, что Ю.Луценко "врет в своих утверждениях, то "черная бухгалтерия" Партии регионов сфальсифицирована".

Помимо этого, по словам С.Лещенко, Ю.Луценко "врет о том, что меня и Сытника (директор НАБУ Артем Сытник - ИФ) осудили за вмешательство в выборы - а это был админсуд по иску Розенблата (народный депутат Борислав Розенблат – ИФ) и решение не вступило в законную силу".

Ранее, 11 декабря 2018 года, Окружной админсуд Киева частично удовлетворил административный иск Б.Розенблата в отношении А.Сытника и С.Лещенко о разглашении и распространении информации о П.Манафорте. В решении указано: "Признать противоправными действия… о разглашении и распространения информации… относительно наличия фамилии и подписей Пола Манафорта в списках "черной бухгалтерии Партии регионов" в материалах досудебного расследования, что имело следствием вмешательство в избирательные процессы США в 2016 году и нанесло ущерб интересам государства Украина". Кроме того, суд признал противоправными действия С.Лещенко по вмешательству во внешнюю политику Украины путем распространения информации о П.Манафорте, что также имело следствием вмешательство в избирательные процессы США в 2016 году и нанесло ущерб интересам государства Украина.

С.Лещенко заявил, что решение Окружного админсуда является политически мотивированным и направлено против А.Сытника с тем, чтобы впоследствии добиться его увольнения. Впоследствии парламентарий обжаловал это решение.