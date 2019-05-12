Политика

16:09 12.05.2019

Трамп предостерегает от повторения расследования, которому подвергся

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Трамп предостерегает от повторения расследования, которому подвергся

"Охоте на ведьм", которая была объявлена в отношении президента США, нельзя дать повториться, написал в воскресенье в своем Twitter Дональд Трамп.

"Задолго до того, как я занял офис, я находился под незаконным расследованием, которое стало известно как российская мистификация. Такого не случалось в американской истории никогда ранее, и оно обернулось полнейшим мошенничеством, охотой на ведьм. Этого нельзя допускать снова никогда", - заявил он.

Комментарий Д.Трампа касается расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, которое не выявило свидетельств того, что в период президентской гонки 2016 года предвыборный штаб Д.Трампа якобы поддерживал отношения с РФ.

Теги: #сша #трамп
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