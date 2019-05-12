Политика

14:21 12.05.2019

Аналитик Atlantic Council утверждает, что Джулиани добивался увольнения Йованович с должности посла

2 мин читать
Аналитик Atlantic Council утверждает, что Джулиани добивался увольнения Йованович с должности посла

Аналитик американского центра Atlantic Council (Атлантический совет) Андерс Аслунд выступил с резкой критикой действий личного адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в отношении Украины и заявляет о его причастности к увольнению посла США в Украине Мари Йованович, сообщает "Голос Америки".

"Руди Джулиани через различные интриги добивался увольнения в Украине образцового посла Мари Йованович за две недели, что просто возмущает", - заявил А.Аслунд в комментарии изданию.

Он также отметил, что Р.Джулиани не занимает государственной должности в США, а является частным юристом. "У него нет никакой официальной должности. Руди Джулиани никогда не смог бы пройти любое одобрение в Конгрессе через своих международных клиентов, которых он отказывается назвать", - утверждает аналитик.

Среди клиентов Р.Джулиани он назвал мэра Харькова Геннадия Кернеса.

А.Аслунд также назвал абсурдными обвинения против бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, деятельность которого привлекла внимание Р.Джулиани. "Единственным моментом является то, что вице-президент Байден вполне в согласии с международным консенсусом добивался увольнения генерального прокурора Виктора Шокина, который в целом воспринимается как полностью коррумпированный, а во время пребывания в должности генерального прокурора не провел ни одного серьезного расследования", - заявил аналитик, отметив, что нынешний генеральный прокурор Юрий Луценко пошел тем же путем.

А.Аслунд призвал новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского не встречаться с Р.Джулиани.

Ранее Р.Джулиани в интервью New York Times сообщил, что планирует в ближайшие дни поехать в Украину, чтобы убедить новые власти не прекращать расследования, которые, как он полагает, будут выгодны американскому лидеру. Адвокат якобы намеревался встретиться с В.Зеленским и убедить его дать ход расследованиям, которые могут принести новую информацию о двух делах, представляющих особую важность для Д.Трампа: одно касается истоков расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом российском вмешательстве в выборы США, второе - связи сына Дж.Байдена Хантера с украинской газовой компанией.

Позже Р.Джулиани заявил об отмене этого визита. "Исходя из того, что я услышал от двух очень надежных людей… президент (В.Зеленский – ИФ) окружен людьми, которые являются врагами президента (Д.Трампа - ИФ), и людьми, которые, по крайней мере в одном случае, явно коррумпированы и вовлечены в эту схему", - рассказал он.

Позже он назвал среди врагов президента США народного депутата Сергея Лещенко, отметив, что тот предоставил фейковую "черную бухгалтерию" Партии регионов. Кроме того, Р.Джулиани утверждает, что сын Дж.Байдена получил от $3 млн до $10 млн от "коррумпированного (crooked) украинского олигарха, скрывающегося в России".

Теги: #йованович #сша #трамп #украина #аслунд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:36 12.05.2019
В Сокале молния убила 66-летнего мужчину, его супруга в реанимации

В Сокале молния убила 66-летнего мужчину, его супруга в реанимации

13:21 12.05.2019
Боевики трижды обстреляли позиции Объединенных сил к полудню

Боевики трижды обстреляли позиции Объединенных сил к полудню

11:44 12.05.2019
В начале недели в Украине будет тепло, ожидаются кратковременные дожди

В начале недели в Украине будет тепло, ожидаются кратковременные дожди

10:48 12.05.2019
Боевики продолжают нарушать определенные минскими договоренностями линии отвода тяжелого вооружения - украинская сторона СЦКК

Боевики продолжают нарушать определенные минскими договоренностями линии отвода тяжелого вооружения - украинская сторона СЦКК

09:45 12.05.2019
Порошенко поздравил женщин Украины с Днем матери

Порошенко поздравил женщин Украины с Днем матери

08:31 12.05.2019
Трамп призвал другие страны перенести производство товаров в США

Трамп призвал другие страны перенести производство товаров в США

07:28 12.05.2019
За минувшие сутки боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ, ранено двое украинских военнослужащих

За минувшие сутки боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ, ранено двое украинских военнослужащих

06:31 12.05.2019
На Харьковщине сельхозугодья стоимостью почти 6 млн грн возвращены государству

На Харьковщине сельхозугодья стоимостью почти 6 млн грн возвращены государству

05:09 12.05.2019
В Донецкой области был прекращен незаконный сбыт наркосодержащих лекарств в сети аптек

В Донецкой области был прекращен незаконный сбыт наркосодержащих лекарств в сети аптек

02:45 12.05.2019
В Харькове суд взял под стражу двух подростков, едва не забивших ногами прохожего

В Харькове суд взял под стражу двух подростков, едва не забивших ногами прохожего

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Садовый заявил, что готов бороться за кресло премьер-министра

Гройсман хочет вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение

Вопросы всеобщего декларирования и налоговой амнистии нуждается в детальном обсуждении

Гройсман готов вновь возглавить правительство после выборов в Раду

Гройсман сообщил о консультациях и с Порошенко, и с Яценюком, а о формате похода на выборы расскажет позднее

ПОСЛЕДНЕЕ

Армения останется гарантом безопасности Карабаха, заявляет премьер Пашинян

Рада может обратиться в международные организации из-за давления РФ на коренные народы

Луценко сознательно вводил в заблуждение адвоката Джулиани, утверждает Лещенко

Команде Зеленского придется вести тонкую игру с властями США

Садовый заявил, что готов бороться за кресло премьер-министра

Гройсман хочет вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение

Вопросы всеобщего декларирования и налоговой амнистии нуждается в детальном обсуждении

Гройсман готов вновь возглавить правительство после выборов в Раду

Каплин предложил провести инаугурацию президента 19 мая в Раде, а 3 июня – на стадионе

Адвокат Трампа отменил анонсированный для встречи с Зеленским визит в Киев

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА