Политика

13:10 12.05.2019

Армения останется гарантом безопасности Карабаха, заявляет премьер Пашинян

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Армения останется гарантом безопасности Карабаха, заявляет премьер Пашинян

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян выступил в воскресенье со специальным посланием в связи с 25-й годовщиной установления режима прекращения огня в карабахском конфликте, выразив сожаление тем, что перемирие до сих пор не превратилось в мир.

"Подчеркивая важность подготовки народов региона к мирному урегулированию конфликта, хочу еще раз отметить, что сценарий должен быть приемлемым для всех трех сторон - народов Армении, Карабаха и Азербайджана", - заявил Н.Пашинян, которого цитирует департамент информации и связей с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

"Предметные переговоры и результаты возможны только в том случае, если Карабах будет вовлечен в процесс, который в конечном итоге определит его статус и обеспечит гарантии безопасности проживающих там людей. Мы убеждены, что трехстороннее соглашение является реальной основой, на которой можно построить долгосрочный мир и сотрудничество", - отметил Н.Пашинян.

"Как премьер-министр Республики Армения я готов гарантировать, что Армения будет и впредь придерживаться соглашения о прекращении огня и приложит усилия для решения проблемы и достижения мира в регионе, оставаясь гарантом безопасности Нагорного Карабаха", - говорится в послании Н.Пашиняна.

"Я убежден, что армянский и азербайджанский народы заслуживают мира и прогресса, поэтому я призываю всех нас действовать во имя достижения этих целей", - отметил Н.Пашинян.

Теги: #пашинян #армения #карабах
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