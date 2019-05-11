Луценко сознательно вводил в заблуждение адвоката Джулиани, утверждает Лещенко

Народный депутат Сергей Лещенко утверждает, что генеральный прокурор Юрий Луценко систематически вводил в заблуждение личного адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани.

"Думаю, Джулиани понял, что Луценко систематически вводил его в заблуждение и отменил свою поездку (в Украину – ИФ)", - написал Ю.Луценко в блоге на интернет-сайте "Украинская правда".

С.Лещенко полагает, что Р.Джулиани не по своей воле был втянут в "сценарий Луценко", который "не хочет идти с поста генпрокурора".

"Чтобы они (американцы – ИФ) его защитили от отставки, Луценко придумал историю о том, что экс-вице-президент США Байден в интересах своего сына давил на Генпрокуратуру с целью закрыть дело против экс-министра экологии Николая Злочевского и его газовой компании "Буризма", - написал народный депутат, подчеркнув, что "именно Луценко закрыл это дело".

С.Лещенко также утверждает, что Ю.Луценко "врет в своих утверждениях, то "черная бухгалтерия" Партии регионов сфальсифицирована".

В интервью Ю.Луценко изданию New York Times (запись 16 апреля, выдержки из текста приводятся на странице пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган в Фейсбуке) речь идет о трех уголовных производствах в отношении экс-министра экологии и природных ресурсов Украины, бенефициара Burisma Group Николая Злочевского.

"Первое - уклонение от налогов, ст. 212 УК Украины. Это производство расследовалось в ГПУ еще до моего прихода на должность генпрокурора. Второе - дело по отмыванию грязных средств, ст. 209 УК Украины, велось до меня в ГПУ. Третье - хищение государственных ресурсов, ст. 191 УК Украины, производство расследовалось также в ГПУ еще с 2014 года", - уточнил генпрокурор.

Ю.Луценко подчеркнул, что Генпрокуратура под его руководством завершила расследование "дела Злочевского" по статье 212 Уголовного кодекса Украины о неуплате налогов.

"Я считаю, что мы успешно прошли этот путь. "Буризма" заплатила самую большую сумму на то время 180 млн грн налогов и штрафных по результатам экспертиз. Это было осенью 2016 года. Согласно украинскому законодательству, при добровольной уплате налогов уголовная ответственность не наступает, а значит производство закрыто", - сказал Ю.Луценко.

Генпрокурор также подчеркнул, что производство по ст. 191 касалось выдачи экс-министром Н.Злочевским лицензий, по мнению следствия, своим фирмам. Речь идет, в частности, о фирме Burisma. Это дело было передано в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), там его и закрыли.

"Я могу прокомментировать причины закрытия только со слов публичных заявлений господина Холодницкого (руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий – ИФ). Он заявил, что детективы НАБУ не осуществили никаких следственных действий, поэтому он вынужден был закрыть производство", - сказал генпрокурор.

Однако он считает данное дело наиболее перспективным. "Имея аналогии, я вижу, что выдача лицензий на природные ресурсы происходила с огромными нарушениями в те времена. Я считаю, что дело о выдаче лицензий министром Злочевским своим компаниям было перспективным, вплоть до конфискации его активов. Но, к сожалению, у меня нет возможности ознакомиться с причинами закрытия этого производства в НАБУ и, тем более, продолжить следствие", - констатировал генпрокурор.

При этом Ю.Луценко отметил, что Н.Злочевскому выдвинуто новое подозрение в отмывании средств. "Мы сейчас пробуем реанимировать дело, проигранное в Лондонском суде", - отметил он.

Генпрокурор напомнил, что производство по статье 209 Уголовного кодекса сводилось к тому, что Н.Злочевский имел счета в Великобритании, которые, по мнению следствия, не подтверждались его доходами. "Это дело еще до моего прихода было проиграно в Лондонском суде, где Злочевский показал, что на его счет еще до начала следствия поступили средства за продажу одной из нефтебаз", - напомнил Ю.Луценко.