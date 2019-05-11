Политика

13:58 11.05.2019

Команде Зеленского придется вести тонкую игру с властями США

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Команде Зеленского придется вести тонкую игру с властями США

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба считает, что команде избранного президентом Украины Владимира Зеленского предстоит принятие сложных решений в отношениях с властями США.

"Резкое заявление Джулиани, близкого соратника Трампа, - это опасно. Сохранить и приумножить поддержку США - это фундаментальный национальный интерес Украины. Здесь тонкая игра, в которую придется играть команде нового президента и принимать сложные решения", - написал Д.Кулеба в своем микроблоге в Твиттере в субботу, комментируя пояснения личного адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани об отмене своего визита в Украину.

Как сообщалось, Р.Джулиани в интервью New York Times сообщил, что планирует в ближайшие дни поехать в Украину, чтобы убедить новые власти не прекращать расследования, которые, как он полагает, будут выгодны американскому лидеру. По информации издания, адвокат намеревался отправиться в Киев на встречу с В.Зеленским и убедить его дать ход расследованиям, которые могут принести новую информацию о двух делах, представляющих особую важность для Д.Трампа.

Первое касается истоков расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом российском вмешательстве в выборы США. Второе - связь сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера с украинской газовой компанией.

Позднее в телешоу "Fox News @ Night" Р.Джулиани заявил об отмене визита в Украину.

"Исходя из того, что я услышал от двух очень надежных людей…, - президент (В.Зеленский – ИФ) окружен людьми, которые являются врагами президента (Д.Трампа - ИФ), и людьми, которые, по крайней мере в одном случае, явно коррумпированы и вовлечены в эту схему", - рассказал Р.Джулиани.

Адвокат заявил об опасениях того, что новый президент Украины "будет окружен, в прямом смысле, врагами президента США".

Он подчеркнул, что решение об отмене визита в Украину не имеет никакого отношения к предстоящим в 2020 году президентским выборам в США.

Теги: #сша #зеленский #кулеба #украина
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