Политика

13:50 11.05.2019

Садовый заявил, что готов бороться за кресло премьер-министра

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Садовый заявил, что готов бороться за кресло премьер-министра

Лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый не намерен баллотироваться на должность мэра Львова ещё раз, готов идти в парламент, а также бороться за место премьер-министра Украины.

"Моя деятельность как городского головы подходит к концу... я не собираюсь баллотироваться на новую каденцию. Я готов идти в парламент, возглавлять список, если будет ваше доверие, готов бороться за должность премьера и наводить порядок в стране", - сказал он на отчетном 18-м съезде партии "Объединение "Самопомич" в субботу в Киеве.

А.Садовый является городским головой Львова с апреля 2006 года. В 2019 году баллотировался на пост президента, но 5 марта (до голосования) снял свою кандидатуру.

Теги: #украина #садовый
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