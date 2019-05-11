Политика

12:47 11.05.2019

Гройсман хочет вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение

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Гройсман хочет вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение

Премьер-министр Владимир Гройсман выступает за возобновление уголовной ответственности за незаконное обогащение.

"Мы создали Национальное антикоррупционное бюро, мы пережили люстрации, электронные декларации чиновников, создали Антикоррупционный суд и имели наказание за незаконное обогащение. Зачем это разрушать? Мы уже все это создали и зафиксировали, теперь с этим нужно жить. Я за то, чтобы ее (уголовную ответственность – ИФ) вернули", - сказал В.Гройсман в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время, премьер подчеркнул, что необходимо подумать, каким образом это сделать, "чтобы потом снова норма не была разрушена: необходимо найти правильные юридические формулировки и поставить на этом точку".

Как сообщалось, Конституционный суд Украины по конституционному представлению 59 народных депутатов признал неконституционной ст.368-2 УК о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

Такое решение вызвало обеспокоенность МВФ, посольств США и Великобритании.

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, который должен был восстановить эту статью в другой редакции.

В свою очередь, народные депутаты подали более 10 альтернативных инициатив.

Полный текст интервью В.Гройсмана будет обнародован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #гройсман #незаконное_обогащение #украина
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