Вопросы всеобщего декларирования и налоговой амнистии нуждается в детальном обсуждении

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что вопросы всеобщего декларирования и налоговой амнистии капиталов нуждаются в детальном обсуждении.

"В европейских странах существует всеобщее декларирование. Все остальное нужно немножко подробнее обсудить, понять саму механику идеи и технику. Так, в общих чертах, это может восприниматься, но надо понять, что именно предлагается под этими названиями", - сказал В.Гройсман в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Премьер подчеркнул, что необходимо понимать, что именно предлагается амнистировать, какой предварительный объем, какая ставка налогообложения, расчетный экономический эффект, а также какие "другие плюсы и минусы той или иной модели".

Как сообщалось, советник избранного президентом Украины Владимира Зеленского по экономике, финансам и налоговым вопросам Даниил Гетьманцев предлагает освободить от всеобщего декларирования доходов пенсионеров и 100%-х бюджетников.

По его словам, всеобщее декларирование должно стать последовательным шагом вслед за налоговой амнистией капиталов.



Полный текст интервью В.Гройсмана будет обнародован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".