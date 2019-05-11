Политика

10:07 11.05.2019

Каплин предложил провести инаугурацию президента 19 мая в Раде, а 3 июня – на стадионе

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Каплин предложил провести инаугурацию президента 19 мая в Раде, а 3 июня – на стадионе

Народный депутат Сергей Каплин (фракция "Блок Петра Порошенко") зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления, которым предлагается проведение инаугурации президента Украины в два этапа.

"Первый (этап – ИФ): 19 мая 2019 года в зале заседаний Верховной Рады, второй: на НСК "Олимпийский", - отмечается в пояснительной записке к проекту постановления.

С.Каплин предложил провести "второй этап" инаугурации на НСК "Олимпийский" 3 июня с участием общественности и приглашенных гостей иностранных государств. Там президент повторно провозглашает присягу Украинскому народу и инаугурационную речь.

Депутат также считает, что ежегодно, в день торжественного заседания на НСК "Олимпийский", президент Украины "провозглашает ежегодный отчет перед Украинским народом".

Теги: #каплин #зеленский #украина #выборы
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