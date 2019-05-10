Политика

20:33 10.05.2019

Гройсман о подготовке к парламентским выборам: Мы сейчас собираем команду по всей стране

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Гройсман о подготовке к парламентским выборам: Мы сейчас собираем команду по всей стране

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что в его будущей команде, с которой он намерен пойти на выборы в Верховную Раду, должны быть люди, обладающие современным мышлением, опытом, и пониманием, каким образом идеи внедрять в жизнь.

"У меня должны быть единомышленники не только в правительстве и в парламенте, которые принимают и голосуют, но и на местах: те, кто точно так же понимает идеи реформ. И поэтому мы действительно сейчас собираем команду по всей стране: на уровне громад, городов, на уровне районов и областей. Собираем тех людей, у которых есть здравые мысли и понимание, как их внедрять. Я считаю, что такая команда, которая может генерировать идеи и внедрять их, должна быть успешной", - сказал В.Гройсман в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Кроме того, на вопрос будут ли это "новые лица", либо "люди с опытом", премьер ответил, что в его команде будут "настоящие лица", а именно люди, которые имеют соответствующий опыт и понимание процессов.

Как сообщалось, в апреле текущего года В.Гройсман заявил, что для участия в очередных выборах в Верховную Раду он сформирует новую политическую силу.

Полный текст интервью В.Гройсмана будет обнародован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #гройсман #планы #парламент
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