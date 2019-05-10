Гройсман заявил о центристской позиции его будущей политсилы

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что идеологической основой его будущей политической силы будет центристская позиция.

"Центристская. Я все же считаю, что центр является для меня наиболее понятным. И я думаю, что он является более правильным для самого государства", - сказал В.Гройсман в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос об идеологической основе его будущей политсилы.

Как сообщалось, в апреле текущего года В.Гройсман сообщил, что для участия в очередных выборах в Верховную Раду он сформирует новую политическую силу.



Полный текст интервью В.Гройсмана будет обнародован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".