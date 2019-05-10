Политика

20:08 10.05.2019

Гройсман сообщил о консультациях и с Порошенко, и с Яценюком, а о формате похода на выборы расскажет позднее

2 мин читать
Гройсман сообщил о консультациях и с Порошенко, и с Яценюком, а о формате похода на выборы расскажет позднее

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обещает в скором времени рассказать о формате своего участия в парламентских выборах, при этом заявил, что консультации ведутся, в том числе, с действующим президентом Петром Порошенко и лидером партии "Народный фронт" Арсением Яценюком.

"Я еще два года назад говорил о том, что буду участвовать в парламентских выборах. Для чего? Не для того, чтобы просто участвовать в выборах или получить мандат - меня это никак не мотивирует. Меня мотивирует другое: я считаю, что через принятие правильных решений, через их реализацию, можно кардинально менять ситуацию в стране", - сказал В.Гройсман в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что через присутствие в парламенте можно формировать исполнительную власть и парламентское большинство под реализацию идей. "Чего люди хотят вообще от власти? Люди хотят стабильности, экономического роста и общего благополучия в стране. Чего люди ожидают от меня? Они ожидают, что нашей команде удастся создать условия, при которых эти вещи станут достижимыми", - констатировал премьер.

Что касается формата участия в выборах, В.Гройсман сообщил, что в скором времени расскажет о нем, но отметил, что это должен быть очень четкий и прагматичный формат.

"А консультации ведутся. Есть предложения и от президента, мы также много говорим об этом с моим коллегой Арсением Яценюком. Вообще, насколько я знаю, много разных политических игроков между собой говорят", - отметил премьер.

В то же время, он заявил, что есть и те политики, с кем он не обсуждает совместные дальнейшие политические планы. "Я считаю, что нам нужно быстро решить глобально одну проблему - это изменение качества жизни украинских граждан. Где мы видим образец этого качества? В Европе. Это означает, что европейская и евроатлантическая интеграция для меня является важным приоритетом. Поэтому все, что не противоречит моим взглядам, в том числе и моральным, допустимо; у меня нет проблемы общаться с такими людьми. Но мне никогда не будет по дороге с популистами", - констатировал премьер.

Как сообщалось, в апреле В.Гройсман заявил, что для участия в очередных выборах в Верховную Раду он сформирует новую политическую силу.


Полный текст интервью В.Гройсмана будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #выборы #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:26 09.05.2019
"Самопомич" не планирует объединяться с кем-либо на выборах в парламент

"Самопомич" не планирует объединяться с кем-либо на выборах в парламент

17:19 09.05.2019
Минфин на следующей неделе намерен представить на утверждение Кабмина Бюджетную декларацию на 2020-2022

Минфин на следующей неделе намерен представить на утверждение Кабмина Бюджетную декларацию на 2020-2022

06:23 09.05.2019
В ЮАР завершились парламентские выборы

В ЮАР завершились парламентские выборы

15:34 08.05.2019
Кабмин утвердил порядок предоставления займа на строительство и ремонт жилья для ветеранов войны

Кабмин утвердил порядок предоставления займа на строительство и ремонт жилья для ветеранов войны

15:31 08.05.2019
Кабмин уточнил нормы порядка заключения офсетных договоров с учетом нового закона о закупках оборонного импорта

Кабмин уточнил нормы порядка заключения офсетных договоров с учетом нового закона о закупках оборонного импорта

14:22 08.05.2019
Кабмин продлил срок реализации программы повышения безопасности АЭС Украины до конца 2023г

Кабмин продлил срок реализации программы повышения безопасности АЭС Украины до конца 2023г

14:07 08.05.2019
Кабмин одобрил унификацию внесения данных в госреестр лексредств

Кабмин одобрил унификацию внесения данных в госреестр лексредств

13:42 08.05.2019
Кабмин Украины поставил вне закона российские паспорта жителей Донбасса и готовит перечень причастных к этому чиновников РФ для введения санкций

Кабмин Украины поставил вне закона российские паспорта жителей Донбасса и готовит перечень причастных к этому чиновников РФ для введения санкций

13:11 08.05.2019
Украина намерена договориться с Содружеством Доминики об отмене краткосрочных виз

Украина намерена договориться с Содружеством Доминики об отмене краткосрочных виз

12:47 08.05.2019
Кабмин согласовал концепцию развития аэропорта "Борисполь" до 2045г с увеличением пассажирского потока до 54 млн чел/год

Кабмин согласовал концепцию развития аэропорта "Борисполь" до 2045г с увеличением пассажирского потока до 54 млн чел/год

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский призывает Раду на ближайшем заседании назначить дату инаугурации на 19 мая

Волкер вновь обвинил Москву в усугублении ситуации на Донбассе

В Раде зарегистрирован очередной проект постановления: инаугурацию Зеленского предлагают назначить на 1 июня

Ответ на агрессию РФ в Черном море был недостаточным, нерешительность ЕС лишь поощряет РФ к новым провокациям

Сотрудничество Украины и США в военно-технической сфере будет зависеть, в том числе, от кадровой политики Зеленского - замсекретаря СНБО Кривонос

ПОСЛЕДНЕЕ

Гройсман о подготовке к парламентским выборам: Мы сейчас собираем команду по всей стране

Гройсман заявил о центристской позиции его будущей политсилы

Зеленский призывает Раду на ближайшем заседании назначить дату инаугурации на 19 мая

Волкер вновь обвинил Москву в усугублении ситуации на Донбассе

В Раде зарегистрирован очередной проект постановления: инаугурацию Зеленского предлагают назначить на 1 июня

Ответ на агрессию РФ в Черном море был недостаточным, нерешительность ЕС лишь поощряет РФ к новым провокациям

Трамп прогнозирует победу Байдена на праймериз Демократической партии

Генсек НАТО Столтенберг в понедельник встретится с Порошенко

Смешко заявил, что не получал кадровых предложений от Зеленского, но готов к возможному диалогу

В Раде предлагают облегчить наем иностранцев в Украине, запретить посредникам взимать плату с украинских "заробитчан"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА