Зеленский призывает Раду на ближайшем заседании назначить дату инаугурации на 19 мая

Избранный президентом Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с призывом на ближайшем пленарном заседании назначить дату его инаугурации на 19 мая.

"Я обращаюсь к Верховной Раде: на ближайшем заседании вы должны назначить дату инаугурации на 19 мая. Этого требую не я, этого требует народ Украины, в интересах которого вы присягали действовать", - говорится в видеобращении В.Зеленского, распространенном в пятницу.

По его словам, парламентарии в настоящее время "действуют исключительно в своих интересах, боятся роспуска Рады и затягивают назначения даты инаугурации".

"Уважаемые депутаты, надеюсь, что за три недели пока вы отдыхали, вы не забыли слова депутатской присяги: выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников… Страна нуждается в нормальной работе всех учреждений", - сказал В.Зеленский.