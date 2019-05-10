Волкер вновь обвинил Москву в усугублении ситуации на Донбассе

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер вновь обвинил Россию в ухудшении ситуации на Донбассе и призвал Москву к выполнению Минских соглашений.

"За последние 5 лет российские боевики и ставленники России сделали жизнь людей на Донбассе хуже, в том числе и русскоязычных, о которых, как они заявляют, заботятся. Россия должна прекратить боевые действия, выполнить Минские соглашения и позволить реконструировать и реинтегрировать Донбасс обратно под контроль Украины", - написал К.Волкер в своем аккаунте в Twitter.

Ранее в пятницу он заявил, что США поддерживают право украинцев на определение своего будущего. Также он отметил, что "США никогда не поступятся правами украинского народа на переговорах".