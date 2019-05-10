Политика

18:37 10.05.2019

Волкер вновь обвинил Москву в усугублении ситуации на Донбассе

1 мин читать
Волкер вновь обвинил Москву в усугублении ситуации на Донбассе

 Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер вновь обвинил Россию в ухудшении ситуации на Донбассе и призвал Москву к выполнению Минских соглашений.

"За последние 5 лет российские боевики и ставленники России сделали жизнь людей на Донбассе хуже, в том числе и русскоязычных, о которых, как они заявляют, заботятся. Россия должна прекратить боевые действия, выполнить Минские соглашения и позволить реконструировать и реинтегрировать Донбасс обратно под контроль Украины", - написал К.Волкер в своем аккаунте в Twitter.

Ранее в пятницу он заявил, что США поддерживают право украинцев на определение своего будущего. Также он отметил, что "США никогда не поступятся правами украинского народа на переговорах".

Теги: #сша #минские_соглашения #донбасс #волкер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:16 10.05.2019
Трамп прогнозирует победу Байдена на праймериз Демократической партии

Трамп прогнозирует победу Байдена на праймериз Демократической партии

16:05 10.05.2019
"Противотанковый истребитель" PSRL-1 производства США является одним из наиболее эффективных средств ведения огня в арсенале Нацгвардии Украины

"Противотанковый истребитель" PSRL-1 производства США является одним из наиболее эффективных средств ведения огня в арсенале Нацгвардии Украины

14:38 10.05.2019
Сотрудничество Украины и США в военно-технической сфере будет зависеть, в том числе, от кадровой политики Зеленского - замсекретаря СНБО Кривонос

Сотрудничество Украины и США в военно-технической сфере будет зависеть, в том числе, от кадровой политики Зеленского - замсекретаря СНБО Кривонос

12:42 10.05.2019
Трамп: только глупые люди не хотят поладить с Россией и Китаем

Трамп: только глупые люди не хотят поладить с Россией и Китаем

11:54 10.05.2019
Челси Мэннинг вышла из изолятора после двух месяцев заключения

Челси Мэннинг вышла из изолятора после двух месяцев заключения

09:44 10.05.2019
Трамп решил выдвинуть Шанахана на пост главы Пентагона

Трамп решил выдвинуть Шанахана на пост главы Пентагона

08:30 10.05.2019
Трамп решил выдвинуть Шанахана на пост главы Пентагона

Трамп решил выдвинуть Шанахана на пост главы Пентагона

23:11 09.05.2019
США поддерживают украинцев в определении своего будущего

США поддерживают украинцев в определении своего будущего

20:09 09.05.2019
В Германии инициировали новую инициативу по активизации мирного процесса на Донбассе

В Германии инициировали новую инициативу по активизации мирного процесса на Донбассе

18:30 09.05.2019
В США бывший аналитик АНБ арестован за передачу секретной информации журналисту

В США бывший аналитик АНБ арестован за передачу секретной информации журналисту

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский призывает Раду на ближайшем заседании назначить дату инаугурации на 19 мая

В Раде зарегистрирован очередной проект постановления: инаугурацию Зеленского предлагают назначить на 1 июня

Ответ на агрессию РФ в Черном море был недостаточным, нерешительность ЕС лишь поощряет РФ к новым провокациям

Сотрудничество Украины и США в военно-технической сфере будет зависеть, в том числе, от кадровой политики Зеленского - замсекретаря СНБО Кривонос

Адвокат Трампа отправится в Киев на переговоры с Зеленским

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский призывает Раду на ближайшем заседании назначить дату инаугурации на 19 мая

В Раде зарегистрирован очередной проект постановления: инаугурацию Зеленского предлагают назначить на 1 июня

Ответ на агрессию РФ в Черном море был недостаточным, нерешительность ЕС лишь поощряет РФ к новым провокациям

Генсек НАТО Столтенберг в понедельник встретится с Порошенко

Смешко заявил, что не получал кадровых предложений от Зеленского, но готов к возможному диалогу

В Раде предлагают облегчить наем иностранцев в Украине, запретить посредникам взимать плату с украинских "заробитчан"

Адвокат Трампа отправится в Киев на переговоры с Зеленским

Парубий незаконно давал слово Ирине Луценко на Согласительных советах Рады–

Порошенко в телефонном разговоре призвал Меркель поддержать ужесточение санкций против РФ в ответ на "паспортные указы" Путина

Сейм Латвии признал депортацию крымских татар геноцидом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА