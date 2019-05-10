Политика

18:06 10.05.2019

В Раде зарегистрирован очередной проект постановления: инаугурацию Зеленского предлагают назначить на 1 июня

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В Раде зарегистрирован очередной проект постановления: инаугурацию Зеленского предлагают назначить на 1 июня

Народный депутат Украины фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Сугоняко внес в Верховную Раду проект постановления о проведении инаугурации новоизбранного президента Украины в субботу, 1 июня.

Как сообщается на официальном сайте Верховной Рады, соответствующий документ зарегистрирован в пятницу под №10270-4. "Провести 1 июня 2019 года в 10:00 в зале заседаний Верховной Рады Украины торжественное заседание Верховной Рады Украины по случаю принесения присяги Украинскому народу новоизбранным президентом Украины", - говорится в тексте проекта постановления.

Это уже пятый проект постановления. Ранее внефракционные народные депутаты Сергей Мищенко и Виктор Балога подали проекты постановлений (№10270 и №10270-1), которыми предложили провести инаугурацию избранного президентом Украины Владимира Зеленского 19 мая. Позже внефракционный народный депутат Виталий Куприй зарегистрировал проект постановления о проведении торжественного заседания Верховной Рады, посвященного принятию присяги В.Зеленским, 20 мая.

После этого народный депутат Украины фракции "Блок Петра Порошенко" внес проект постановления №10270-3, предусматривающий проведение инаугурации в два этапа: официальный в зале заседаний Рады 19 мая согласно регламенту парламента, а также второй – на НСК "Олимпийский" 3 июня "для обеспечения участия общественности и приглашенных гостей иностранных государств", во время которого новоизбранный президент должен повторно провозгласить присягу украинскому народу и инаугурационную речь.

Согласно украинскому законодательству, торжественное заседание Рады, на котором новоизбранный президент Украины принимает присягу, проводится не позднее чем через 30 дней после официального объявления результатов очередных выборов президента Украины.

Теги: #зеленский #бпп #рада #инаугурация
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