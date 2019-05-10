В Раде зарегистрирован очередной проект постановления: инаугурацию Зеленского предлагают назначить на 1 июня

Народный депутат Украины фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Сугоняко внес в Верховную Раду проект постановления о проведении инаугурации новоизбранного президента Украины в субботу, 1 июня.

Как сообщается на официальном сайте Верховной Рады, соответствующий документ зарегистрирован в пятницу под №10270-4. "Провести 1 июня 2019 года в 10:00 в зале заседаний Верховной Рады Украины торжественное заседание Верховной Рады Украины по случаю принесения присяги Украинскому народу новоизбранным президентом Украины", - говорится в тексте проекта постановления.

Это уже пятый проект постановления. Ранее внефракционные народные депутаты Сергей Мищенко и Виктор Балога подали проекты постановлений (№10270 и №10270-1), которыми предложили провести инаугурацию избранного президентом Украины Владимира Зеленского 19 мая. Позже внефракционный народный депутат Виталий Куприй зарегистрировал проект постановления о проведении торжественного заседания Верховной Рады, посвященного принятию присяги В.Зеленским, 20 мая.

После этого народный депутат Украины фракции "Блок Петра Порошенко" внес проект постановления №10270-3, предусматривающий проведение инаугурации в два этапа: официальный в зале заседаний Рады 19 мая согласно регламенту парламента, а также второй – на НСК "Олимпийский" 3 июня "для обеспечения участия общественности и приглашенных гостей иностранных государств", во время которого новоизбранный президент должен повторно провозгласить присягу украинскому народу и инаугурационную речь.

Согласно украинскому законодательству, торжественное заседание Рады, на котором новоизбранный президент Украины принимает присягу, проводится не позднее чем через 30 дней после официального объявления результатов очередных выборов президента Украины.