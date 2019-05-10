Смешко заявил, что не получал кадровых предложений от Зеленского, но готов к возможному диалогу

Глава общественной организации "Сила и честь", экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко, получивший в первом туре выборов президента Украины 6,04% голосов избирателей, заявил, что не получал никаких предложений о занятии тех или иных должностей от новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, но готов к возможному диалогу.

"Во-первых, я не получал никаких предложений и у меня фактически не было никакого контакта с новоизбранным президентом. Я его знаю исключительно визуально, лично с ним не знаком", - сказал он в эфире "Радио НВ" в пятницу.

И.Смешко подчеркнул, что никогда не предаст своих избирателей. "Я пришел в политику и пойду до конца. Моя цель – создать первую, основанную на идеологии демократии, консервативно-демократическую партию Украины, на базе политической партии "Сила и честь", - отметил он.

"Я сразу после выборов сделал заявление, что стратегический курс на то, что наша партия пойдет на выборы в парламент и создаст там мощную фракцию, не ставится под сомнение", - указал И.Смешко.

По его мнению, приход на любую должность в исполнительную власть "без идеологии, без понимания важности системных изменений и мировоззрения этой командой" будет "профанацией".

"Но я – кадровый офицер, идет война, агрессор захватил часть территории Украины. Новый президент законно избран, он Верховный главнокомандующий, и, безусловно, если будет предложение от президента, и оно будет корреспондироваться с моим пониманием, что я смогу помочь президенту на этой должности защитить наше государство, то никаких сомнений нет, что я приму это предложение, и сделаю все возможное", - пояснил свою позицию И.Смешко.