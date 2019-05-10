Политика

15:39 10.05.2019

Смешко заявил, что не получал кадровых предложений от Зеленского, но готов к возможному диалогу

2 мин читать
Смешко заявил, что не получал кадровых предложений от Зеленского, но готов к возможному диалогу

Глава общественной организации "Сила и честь", экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко, получивший в первом туре выборов президента Украины 6,04% голосов избирателей, заявил, что не получал никаких предложений о занятии тех или иных должностей от новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, но готов к возможному диалогу.

"Во-первых, я не получал никаких предложений и у меня фактически не было никакого контакта с новоизбранным президентом. Я его знаю исключительно визуально, лично с ним не знаком", - сказал он в эфире "Радио НВ" в пятницу.

И.Смешко подчеркнул, что никогда не предаст своих избирателей. "Я пришел в политику и пойду до конца. Моя цель – создать первую, основанную на идеологии демократии, консервативно-демократическую партию Украины, на базе политической партии "Сила и честь", - отметил он.

"Я сразу после выборов сделал заявление, что стратегический курс на то, что наша партия пойдет на выборы в парламент и создаст там мощную фракцию, не ставится под сомнение", - указал И.Смешко.

По его мнению, приход на любую должность в исполнительную власть "без идеологии, без понимания важности системных изменений и мировоззрения этой командой" будет "профанацией".

"Но я – кадровый офицер, идет война, агрессор захватил часть территории Украины. Новый президент законно избран, он Верховный главнокомандующий, и, безусловно, если будет предложение от президента, и оно будет корреспондироваться с моим пониманием, что я смогу помочь президенту на этой должности защитить наше государство, то никаких сомнений нет, что я приму это предложение, и сделаю все возможное", - пояснил свою позицию И.Смешко.

Теги: #зеленский #смешко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:16 10.05.2019
Адвокат Трампа отправится в Киев на переговоры с Зеленским

Адвокат Трампа отправится в Киев на переговоры с Зеленским

10:49 10.05.2019
Сытник еще не встречался с новоизбранным президентом Зеленским, но готов к такой встрече

Сытник еще не встречался с новоизбранным президентом Зеленским, но готов к такой встрече

20:59 09.05.2019
Советник Зеленского предлагает начать аудит использования средств, выделенных на производство новых вооружений для армии, в частности, для ВМС

Советник Зеленского предлагает начать аудит использования средств, выделенных на производство новых вооружений для армии, в частности, для ВМС

11:31 09.05.2019
Зеленский: Вклад украинцев в победу над нацизмом – огромный, никто не имеет права приватизировать эту победу

Зеленский: Вклад украинцев в победу над нацизмом – огромный, никто не имеет права приватизировать эту победу

18:51 08.05.2019
На инаугурацию Зеленского из США прибудет делегация высокого уровня

На инаугурацию Зеленского из США прибудет делегация высокого уровня

16:57 08.05.2019
Зеленский: мы чтим и преклоняемся перед всеми, кто боролся против нацизма и погиб за Украину в годы Второй мировой войны

Зеленский: мы чтим и преклоняемся перед всеми, кто боролся против нацизма и погиб за Украину в годы Второй мировой войны

12:33 08.05.2019
Зеленский и Фриланд обсудили планы по борьбе с коррупцией в Украине и поиск мирного урегулирования конфликта на Донбассе

Зеленский и Фриланд обсудили планы по борьбе с коррупцией в Украине и поиск мирного урегулирования конфликта на Донбассе

09:08 08.05.2019
Коломойский заявил, что намерен вернуться в Украину после инаугурации Зеленского, но мстить никому не собирается

Коломойский заявил, что намерен вернуться в Украину после инаугурации Зеленского, но мстить никому не собирается

16:04 07.05.2019
Зеленский обсудил с Пинчуком прозрачность правил и ответственность бизнеса перед страной

Зеленский обсудил с Пинчуком прозрачность правил и ответственность бизнеса перед страной

14:14 07.05.2019
Зеленский на встрече с Ханом назвал приоритетами победу над коррупцией, демонополизацию в энергетике и деолигархизацию в СМИ

Зеленский на встрече с Ханом назвал приоритетами победу над коррупцией, демонополизацию в энергетике и деолигархизацию в СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сотрудничество Украины и США в военно-технической сфере будет зависеть, в том числе, от кадровой политики Зеленского - замсекретаря СНБО Кривонос

Адвокат Трампа отправится в Киев на переговоры с Зеленским

Порошенко в телефонном разговоре призвал Меркель поддержать ужесточение санкций против РФ в ответ на "паспортные указы" Путина

Сейм Латвии признал депортацию крымских татар геноцидом

Лидер венгерского "Йоббика" ратует за автономию Закарпатья

ПОСЛЕДНЕЕ

Генсек НАТО Столтенберг в понедельник встретится с Порошенко

В Раде предлагают облегчить наем иностранцев в Украине, запретить посредникам взимать плату с украинских "заробитчан"

Сотрудничество Украины и США в военно-технической сфере будет зависеть, в том числе, от кадровой политики Зеленского - замсекретаря СНБО Кривонос

Парубий незаконно давал слово Ирине Луценко на Согласительных советах Рады–

Трамп: только глупые люди не хотят поладить с Россией и Китаем

Порошенко в телефонном разговоре призвал Меркель поддержать ужесточение санкций против РФ в ответ на "паспортные указы" Путина

Сейм Латвии признал депортацию крымских татар геноцидом

Лидер венгерского "Йоббика" ратует за автономию Закарпатья

Новый глава МИД Эстонии предлагает усилить санкции против России

Туск в конце мая проведет саммит ЕС по кадровым вопросам

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА