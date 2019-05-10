Политика

15:24 10.05.2019

В Раде предлагают облегчить наем иностранцев в Украине, запретить посредникам взимать плату с украинских "заробитчан"

3 мин читать
В Раде предлагают облегчить наем иностранцев в Украине, запретить посредникам взимать плату с украинских "заробитчан"

 Группа из 22 народных депутатов разных фракций предлагает упростить наем иностранцев в Украине и запретить агентствам взимать плату с украинцев, ищущих работу за рубежом, для чего зарегистрировала соответствующий законопроект (№10272) в Верховной Раде.

"Целью законопроекта является преодоление и предотвращение негативных последствий массовой трудовой миграции украинцев и преодоление кризиса с нехваткой работников в Украине путем нормирования работы компаний, которые трудоустраивают украинцев за рубежом, либерализации процедур и правил трудоустройства в стране иностранцев", - говорится в пояснительной записке к документу.

В части упрощения найма иностранцев в Украине авторы законопроекта предлагают полностью убрать нижний лимит на зарплату для иностранца, которая сегодня составляет 10 минимальных зарплат (мзп, сейчас – 4,173 тыс. грн), а в отдельных случаях – 5 мзп.

"Эта норма снижает конкурентную среду для отечественных работодателей при выборе работника, особенно в условиях катастрофической нехватки кадров, которая с каждым днем только усиливается", - отмечается в пояснительной записке.

Проект также предусматривает снижение платы за выдачу разрешения на работу для иностранцев до одного прожиточного минимума с бесплатным его продлением. Сегодня за такое разрешение, выдаваемое на один-три года, и его продление работодатель вынужден платить в шесть раз больше, на 6-12 месяцев – в четыре раза больше и до шести месяцев – в два раза больше.

Что касается заботы об украинских "заробитчанах", то проект обязывает посредников по трудоустройству украинцев за рубежом бесплатно информировать граждан о характере будущей работы, размерах зарплаты, а также условиях проживания и труда.

Кроме того, документ запрещает подобным компаниям получать от граждан гонорары, комиссионные и другие вознаграждения, так как оплату за услуги по трудоустройству обязан осуществить иностранный работодатель.

"Подобная система работает во многих развитых странах мира, и именно бесплатность трудоустройства остановит волну мошенничества, которая растет вместе с количеством трудовых мигрантов, отправляющихся за границу", - отмечают авторы законопроекта, по данным которых, сегодня украинцы вынуждены в среднем платить агентствам EUR300-600 за поиск работы.

Авторы законопроекта, среди которых Оксана Продан (БПП), Игорь Лапин ("Народный фронт"), Вадим Ивченко ("Батькивщина"), Антон Яценко ("Видродження"), Сергей Каплин (БПП) и экс-спикер Владимир Литвин, предлагают штрафовать за взимание платы за посредничество на сумму от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (нмдг, сейчас 17 грн).

Депутаты, со ссылкой на данные Минсополитики, напоминают, что количество трудовых мигрантов из Украины резко растет: число постоянно работающих за рубежом украинцев оценивается в 3,2 млн, а всего в процесс трудовой миграции вовлечено до 9 млн. Одной из причин является увеличение спроса на них, в частности, если в 2013 году количество трудовых приглашений для украинцев от Польши составило 218 тыс., то в 2017 – 1,7 млн, однако только 12,4 тыс. в том году выехало работать через лицензированные компании.

Теги: #трудоустройство #мигранты #рада #законопроекты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:24 10.05.2019
Парубий незаконно давал слово Ирине Луценко на Согласительных советах Рады–

Парубий незаконно давал слово Ирине Луценко на Согласительных советах Рады–

20:26 06.05.2019
В Раде зарегистрирован второй проект постановления об инаугурации 19 мая

В Раде зарегистрирован второй проект постановления об инаугурации 19 мая

18:10 04.05.2019
К утру 14 мая позиция каждой фракции по дате инаугурации будет определена - Новинский

К утру 14 мая позиция каждой фракции по дате инаугурации будет определена - Новинский

17:30 04.05.2019
Зеленский не дал прямых ответов на вопросы о роспуске Рады и системе выборов - депутаты

Зеленский не дал прямых ответов на вопросы о роспуске Рады и системе выборов - депутаты

17:24 04.05.2019
Зеленский: о роспуске парламента рано говорить

Зеленский: о роспуске парламента рано говорить

17:23 04.05.2019
Зеленский надеется, что Рада примет решение о дате инаугурации на заседании 14 мая

Зеленский надеется, что Рада примет решение о дате инаугурации на заседании 14 мая

17:00 04.05.2019
Руководители фракций парламентского большинства не пришли на встречу с Зеленским в Раду

Руководители фракций парламентского большинства не пришли на встречу с Зеленским в Раду

16:29 04.05.2019
Зеленский подтвердил, что хочет досрочных выборов в Раду, считает вице-премьер Кириленко

Зеленский подтвердил, что хочет досрочных выборов в Раду, считает вице-премьер Кириленко

15:16 04.05.2019
В Раде будет достаточно голосов для назначения даты инаугурации новоизбранного президента, считает А.Геращенко

В Раде будет достаточно голосов для назначения даты инаугурации новоизбранного президента, считает А.Геращенко

15:14 04.05.2019
Зеленский на встрече с главами фракций предложит назначить инаугурацию на 19 мая

Зеленский на встрече с главами фракций предложит назначить инаугурацию на 19 мая

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сотрудничество Украины и США в военно-технической сфере будет зависеть, в том числе, от кадровой политики Зеленского - замсекретаря СНБО Кривонос

Адвокат Трампа отправится в Киев на переговоры с Зеленским

Порошенко в телефонном разговоре призвал Меркель поддержать ужесточение санкций против РФ в ответ на "паспортные указы" Путина

Сейм Латвии признал депортацию крымских татар геноцидом

Лидер венгерского "Йоббика" ратует за автономию Закарпатья

ПОСЛЕДНЕЕ

Сотрудничество Украины и США в военно-технической сфере будет зависеть, в том числе, от кадровой политики Зеленского - замсекретаря СНБО Кривонос

Адвокат Трампа отправится в Киев на переговоры с Зеленским

Трамп: только глупые люди не хотят поладить с Россией и Китаем

Порошенко в телефонном разговоре призвал Меркель поддержать ужесточение санкций против РФ в ответ на "паспортные указы" Путина

Сейм Латвии признал депортацию крымских татар геноцидом

Лидер венгерского "Йоббика" ратует за автономию Закарпатья

Новый глава МИД Эстонии предлагает усилить санкции против России

Туск в конце мая проведет саммит ЕС по кадровым вопросам

Международный трибунал заслушает иск Украины по инциденту в Керченском проливе

США поддерживают украинцев в определении своего будущего

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА