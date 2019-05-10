Парубий незаконно давал слово Ирине Луценко на Согласительных советах Рады

Окружной административный суд Киева признал противоправными действия спикера Верховной Рады Андрея Парубия по предоставлению представителю президента Ирине Луценко слова для выступления на заседаниях Согласительного совета депутатских фракций и групп в период с 5 февраля 2018г по 8 апреля 2019г.

"Поводом для принятия Окружным административным судом города Киева такого решения стало то, что в соответствии с законом Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины" не предусмотрено предоставление на заседаниях Согласительного совета слова для выступления представителю президента Украины", - сообщает в пятницу пресс-служба Окружного административного суда Киева.

В удовлетворении остальных исковых требований было отказано.

В пресс-службе суда напомнили, что истцом в деле выступил народный депутат Сергей Власенко (фракция "Батькивщина"). Он просил суд признать противоправными действия председателя Верховной Рады по самовольному предоставлению слова для выступления представителю президента Украины на заседаниях Согласительного совета депутатских фракций и включение такого выступления в повестку дня.

"Также Сергей Власенко просил суд обязать спикера воздержаться в дальнейшем от подобных действий и придерживаться норм Конституции Украины и Регламента Верховной Рады", - отметили в пресс-службе.