Политика

12:42 10.05.2019

Трамп: только глупые люди не хотят поладить с Россией и Китаем

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Трамп: только глупые люди не хотят поладить с Россией и Китаем

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что не хочет называть Россию врагом.

"Германия должна платить 2% (ВВП на оборонные расходы в рамках НАТО - ИФ), но Германия на практике платит 1%... Германия платит России миллиарды долларов в месяц за трубопровод. И это мы должны защищать Германию от России. Германия отдает (деньги - ИФ) так называемому врагу. А я не называю ее (Россию - ИФ) врагом, я хочу поладить с Россией и теперь я хочу поладить с Китаем, потому что я умный. Глупые люди не хотят ладить", - сказал президент США, выступая в Вашингтоне.

Д.Трамп регулярно подчеркивает, что не видит ничего плохого в том, чтобы попытаться выстроить хорошие отношения с Москвой и Пекином. В то же время он нередко подвергает критике российский проект газопровода "Северный поток - 2".

Теги: #сша #трамп
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