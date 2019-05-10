Политика

09:49 10.05.2019

Сейм Латвии признал депортацию крымских татар геноцидом

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Сейм Латвии признал депортацию крымских татар геноцидом

 Сейм Латвии принял заявление по случаю 75-летия депортации крымских татар, в котором говорится, что советская власть осуществила геноцид в отношении крымскотатарского народа.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу парламента Латвии, в принятом документе отмечается, что целый ряд исторических источников указывают на целенаправленный геноцид советской власти против многих народов и этнических групп, живших в Советском Союзе. В том числе - и против крымских татар, чтобы уничтожить их культуру, социальное наследство, историческую принадлежность народа к территории Крымского полуострова, и чтобы выжить их с родины.

Сейм в заявлении также напоминает, что Россия пять лет назад незаконно аннексировала Крым. Латвийские парламентарии осуждают длительную политику притеснения и насилия со стороны России в отношении крымских татар.

"Те крымские татары, кто отказывается принять российское гражданство и не признают незаконную аннексию Крыма, сталкиваются с дискриминацией. Им запрещено допуск к образованию, медицинским услугам, запрещено использовать родной язык, поддерживать традиции и культуру. Немыслимо, что крымские татары уже второй раз за 75 лет насильно подавляются и преследуются. История может повториться", - сказал председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихардс Колс.

Заявление призывает международное сообщество и институты отметить депортации крымских татар 75 лет назад и следить за сегодняшними событиями в Крыму.

18 мая в Украине и мире вспоминают о жертвах депортации крымскотатарского народа из Крыма в 1944 году. В этот день в Среднюю Азию с полуострова был отправлен первый эшелон крымских татар. Всего было депортировано более 180 тысяч человек.

Теги: #крым #татары #сейм #геноцид #латвия
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