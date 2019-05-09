Политика

23:11 09.05.2019

США поддерживают украинцев в определении своего будущего

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США поддерживают украинцев в определении своего будущего

США поддерживают право украинцев на определение своего будущего, заявил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

"Только украинцы могут определять своё будущее, и они ясно дали понять, что хотят, чтобы их суверенитет, их территория были частью евроатлантических структур. США их полностью поддерживают", - написал К.Волкер в микроблоге Твиттер.

Также он отметил, что "США никогда не поступятся правами украинского народа на переговорах"

Теги: #поддержка #сша #украина #волкер
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