Политика

22:26 09.05.2019

"Самопомич" не планирует объединяться с кем-либо на выборах в парламент

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"Самопомич" не планирует объединяться с кем-либо на выборах в парламент

Партия "Самопомич" не планирует ни с кем объединяться и будет участвовать в парламентских выборах самостоятельно, сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"Думаю, что будем идти самостоятельно и будем привлекать активных людей, которые имеют большой опыт, которые являются экспертами", - сказал А.Садовый в эфире "Громадського".

Он отметил, что договоренностей об объединении на парламентских выборах у "Самопомочи" нет ни с кем.

В частности А.Садовый заверил, что с лидером партии "Гражданская позиция" Анатолием Гриценко он ни разу не говорил о таком объединении.

Теги: #садовый #украина #выборы #парламент
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