Политика

21:32 09.05.2019

Важнейшую роль в представлении позиций государств в международных судах играют университетские профессора

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Важнейшую роль в представлении позиций государств в международных судах играют университетские профессора

Наиболее важную роль в представлении позиций государств в международных судебных инстанциях играют университетские профессора, сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Нам повезло привлечь в представительство наших интересов в судебных делах людей, академический и практический опыт и авторитет которых признан во всем мире", - написала Е.Зеркаль на своей странице в соцсети Фейсбук.

Она отметила, что профессор Жан-Марк Тювенин (Jean-Marc Thouvenin) является генеральным секретарем Гаагской Академии международного права.

"Уже несколько десятилетий он ведет активную практику представительства государств в Международном суде ООН, Постоянной палате третейского суда и в Европейском суде справедливости. И кроме наших дел против РФ, он участвует в актуальных на сегодня делах в Международном суде ООН, в частности "Боливия против Чили по обязанности вести переговоры о доступе к Тихому Океану" и "Иран против США о нарушении положений двустороннего Соглашения о дружбе 1955", - написала Е.Зеркаль.

Также она добавила, что еще один профессор Альфред Соонс (Alfred H. Soons) был арбитром в трибуналах по морскому праву во многих знаковых делах последних лет, в частности по делу "Филиппины против Китая по Южно-Китайского моря" и по делу "Нидерланды против России по голландскому судну"Arctic Sunrise".

"Решение по этим делам чаще всего упоминаются в контексте наших дел против Российской Федерации", - подчеркнула замминистра по вопросам европейской интеграции.

По словам Е.Зеркаль, слушания в Международном трибунале по морскому праву 10 мая продлятся 3 часа.

Кроме того, она сообщила, что "На июньских слушаниях в Гааге к нам присоединится также Гарольд Коу (Harold Koh) - Стерлингский Профессор (Sterling Professor) по международному праву Йельского университета".

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко сформировал делегацию для участия в слушаниях по делам Украина против Российской Федерации относительно иммунитета 24 членов экипажей и трех украинских военно-морских судов, захваченных РФ в акватории Азово-Черноморского бассейна. Возглавила делегацию заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Е.Зеркаль.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ, направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Были задержаны и арестованы 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", кроме того, трое раненных при обстреле россиянами украинских моряков были переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина".

Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

ФСБ России возбудила уголовное дело и предъявила всем плененным украинским морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

Лефортовский суд Москвы 17 апреля продлил до конца июля сроки ареста 24 украинским морякам, арестованным после силового захвата российскими силовиками в районе Керченского пролива осенью 2018 года.

Теги: #международные_суды #украина #профессора #зеркаль
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