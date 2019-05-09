Политика

20:09 09.05.2019

В Германии инициировали новую инициативу по активизации мирного процесса на Донбассе

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В Германии инициировали новую инициативу по активизации мирного процесса на Донбассе

В парламенте Германии инициировали новую инициативу по активизации мирного процесса на оккупированном Донбассе, сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"На слушаниях в Бундестаге, инициированных фракцией свободных демократов, поддержал новую инициативу немецких либералов по активизации мирного процесса на оккупированном востоке Украины: ждем обсуждения в комитете и пленуме", - написал А.Мельник в микроблоге Твиттер. 

 

Теги: #инициатива #украина #донбасс #германия
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