В Германии инициировали новую инициативу по активизации мирного процесса на Донбассе

В парламенте Германии инициировали новую инициативу по активизации мирного процесса на оккупированном Донбассе, сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"На слушаниях в Бундестаге, инициированных фракцией свободных демократов, поддержал новую инициативу немецких либералов по активизации мирного процесса на оккупированном востоке Украины: ждем обсуждения в комитете и пленуме", - написал А.Мельник в микроблоге Твиттер.