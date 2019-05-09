Политика

16:36 09.05.2019

Ю.Бойко: 9 Мая всегда будет Днем Победы для украинского народа

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Ю.Бойко: 9 Мая всегда будет Днем Победы для украинского народа

9 мая ветераны, народные депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" во главе с Юрием Бойко возложили цветы к памятнику Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата в Киеве.

«Для меня, как и для миллионов украинцев, 9 Мая - это главный праздник", - сказал Ю.Бойко.

Он поздравил украинцев с Днем Победы: «Я хочу всех поздравить с праздником Великой Победы в Великой Отечественной войне. Этот праздник всегда будет жить в сердцах нашего народа. Мы никому не дадим приуменьшить подвиг украинцев, белорусов, россиян, всех народов Советского Союза, которые вместе победили нацизм. Это была Великая Победа», - сказал полиик.

Как сообщает пресс-служба партии. Вместе с ветеранами в колонне участников акции «Никто не забыт, ничто не забыто» Ю.Бойко прошел с фотографией своего деда, майора Елизара Александровича Рубана. Он сражался в составе 4-го Украинского фронта, закончил войну в Праге, был тяжело ранен. Среди его наград - Орден Красного Знамени и семь медалей.

Теги: #за_життя #бойко #день_победы
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