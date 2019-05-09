Политика

16:12 09.05.2019

Лидеры ЕС приняли на саммите декларацию с обязательствами по будущему союза

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Лидеры ЕС приняли на саммите декларацию с обязательствами по будущему союза

 Руководители 27 стран ЕС, без Великобритании, приняли на саммите в Румынии "Декларацию Сибиу" с 10 обязательствами по строительству будущего Евросоюза.

"Мы признаем нашу ответственность как лидеров за то, чтобы сделать наш союз сильнее и наше будущее лучше, признавая при этом европейскую перспективу (присоединения к ЕС - ИФ) других государств Европы. Вот почему сегодня мы единодушно договорились о 10 обязательствах, которые помогут нам выполнить этот долг", - говорится в утвержденном в четверг в городе Сибиу главами государств и правительств стран ЕС документе.

Далее в тексте следуют принятые участниками саммита обязательства.

Они обязуются "защищать единую Европу с востока на запад, с севера на юг" и выступают против разделов, ущемляющих "коллективный интерес" ЕС.

Лидеры провозглашают единство ЕС, "несмотря ни на что". "Мы будем проявлять солидарность друг с другом в трудные времена, и мы всегда будем вместе. Мы можем и будем говорить единым голосом", - гласит декларация.

Члены ЕС обязуются "искать совместные решения, слушая друг друга в духе понимания и уважения".

Они намерены продолжать защищать "свой образ жизни, демократию и верховенство права", поддерживать "общие ценности и принципы, закрепленные в договорах".

Государства ЕС обещают добиваться результата, прежде всего, там, "где это важнее всего". Евросоюз обязуется "и впредь прислушиваться к заботам и надеждам всех европейцев, приближая союз к своим гражданам".

Лидеры ЕС взяли обязательство всегда "придерживаться принципа справедливости, будь то на рынке труда, в сфере благосостояния, в экономике или в цифровых преобразованиях". Документ обещает сокращать различия между государствами ЕС и помогать наиболее уязвимым, ставя интересы людей впереди политики.

Они намерены обеспечить себя средствами, соответствующими таким устремлениям, чтобы дать возможность союзу достигать его целей и осуществлять его политику.

Декларация провозглашает задачу "защищать будущее для следующих поколений европейцев". "Мы будем инвестировать в молодежь и создадим союз, готовый к будущему и способный справиться с самыми насущными проблемами XXI века", - сказано в документе.

"Мы будем защищать наших граждан и обеспечивать их безопасность, инвестируя в нашу мягкую и жесткую силу и работая с нашими международными партнерами", - пообещали главы государств и правительств стран ЕС.

Наконец, они заявили, что "Европа будет ответственным мировым лидером". "Проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, затрагивают нас всех. Мы будем продолжать работать с нашими партнерами в мире, чтобы поддерживать и развивать основанный на правилах международный порядок, максимально использовать новые торговые возможности и совместно решать глобальные проблемы, такие как сохранение окружающей среды и борьба с изменением климата", - отмечается в "Декларации Сибиу".

Руководители стран ЕС в преддверии европейских выборов 23-26 мая заверили, что решения, которые они станут принимать в дальнейшем, "будут следовать духу и букве этих 10 обязательств".

Теги: #ес #румыния #декларация #саммит
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