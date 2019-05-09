Украина продолжает интеграцию с глобальным миром - Климпуш-Цинцадзе в Вашингтоне

Правительство Украины сохранит непрерывность европейского и евроатлантического курса Украины на институциональном уровне, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе с председателем правления Национального демократического института (NDI) Мадлен Олбрайт в Вашингтоне

И. Климпуш-Цинцадзе также выступила на мероприятии, посвященном вопросам лидерства женщин ("Celebrating Risk-Takers for Women's Empowerment»), сообщает в четверг пресс-служба вице-премьера.

«В пределах конституционных полномочий мы трансформируем государственные институты в соответствии с нормами и стандартами НАТО и международных обязательств Украины. Мы сосредоточим наши усилия на экономическом росте, установлении справедливых правил игры для бизнеса и дальнейшем улучшении инвестиционного климата. Продолжим противостоять российской гибридной агрессии. Интеграция в евроатлантические структуры касается не только выполнение международных обязательств Украины, но и демонстрации ее цивилизационного и геополитического выбора. Сегодня это дорожная карта трансформации украинских институтов, является ключевым фактором для существования государства», - заявила И. Климпуш-Цинцадзе.

Она отметила, что как профильная представитель правительства Украины поддерживает прочные связи со всеми западными учреждениями и международными партнерами по вопросам стратегического и ежедневного характера. «Несмотря на политические изменения, Украина продолжает интеграцию с глобальным миром. Мы стремимся поддерживать постоянные, тесные и взаимовыгодные отношения со странами свободного мира », - добавила И. Климпуш-Цинцадзе.

Вице-премьер подчеркнула, что сейчас Украина, как никогда, остро нуждается в поддержке западных партнеров относительно системных изменений и усиление институциональной способности государственных структур, которые, несмотря на политическую турбулентность и популизм, стремятся сохранить устойчивый курс Украины. «Поддерживая украинские институты, которые быстро развиваются, вы поддерживаете не только Украины - вы поддерживаете продвижение свободы и демократии, доказываете, что демократия имеет значение», - отметила представительница украинского правительства.