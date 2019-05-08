Пять нардепов "Самопомич" заявили о выходе из партии

Народные депутаты Украины Виктория Войцицкая, Александр Данченко, Иван Мирошниченко, Елена Сотник и Александр Опанасенко подали заявление о выходе из членов партии "Самопомич".

"Мы, члены фракции "Объединение "Самопомощь", Виктория Войцицкая, Александр Данченко, Иван Мирошниченко и Елена Сотник, подали заявление о выходе из членов партии "Объединение "Самопомощь", – написала В.Войцицкая на своей странице в Facebook в среду вечером.

Вместе с тем, В.Войцицкая подчеркнула, что заявившие о выходе нардепы "всегда были командой единомышленников, много прошли вместе с партией, это был насыщенный событиями период".

В заявлении сказано, что большинство депутатов, членов фракции "Самопомощь", в течение года провели более десятка встреч с руководством партии, в том числе и с участием лидера, на которых поднимались проблемные вопросы.

В частности, об отсутствии прозрачных процессов и принятия решений в партии, об утрате идеологического базиса, сваливания в популизм ради удержания политического рейтинга и отсутствия четкой стратегии для Украины и желания стать "действительно общеукраинской партией".

"К сожалению, ни одно из предложенных предложений по урегулированию вызовов и внедрение стратегии развития политической силы не были реализованы, ни одни из договоренностей не выполнены", - подчеркнула она.

В.Войцицкая также отметила, что на данном этапе "наше видение пути для защиты будущего украинцев кардинально отличается от позиции партии".

"Поэтому политические пути расходятся, что не исключает плодотворного сотрудничества в других форматах и нашего пребывания во фракции "Самопомощь" до завершения полномочий, которые нам делегировали люди", - подытожила она.

Лидер политической партии, мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в Фейсбук подтвердил желание нардепов "перейти в статус внепартийных депутатов". Он отметил, что до конца каденции депутаты все же останутся в его фракции.

"Договорились сотрудничать в любых форматах, к которым нас приведет будущее. Спасибо за сотрудничество и удачи!", - резюмировал лидер партии.