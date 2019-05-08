На инаугурацию Зеленского из США прибудет делегация высокого уровня

На инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского из США прибудет делегация высокого уровня, а ее состав будет определен после того, как станет известна точная дата, отмечает специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"На инаугурацию президента Украины в Киев из США прибудет делегация высокого уровня. Мы ожидаем, когда определится точная дата, и тогда определим ее состав. Примерно в те дни я постараюсь с ним встретиться, чтобы обсудить конфликт на Донбассе и шаги, которые можно было бы предпринять, чтобы вернуть покой и мир на эту землю", - сказал он в интервью Русской службе BBC.

К.Волкер подчеркнул, что это будет "самый высокий уровень представительства, который будет соответствовать статусу инаугурации главы государства, входящего в число наших друзей".