Политика

18:51 08.05.2019

На инаугурацию Зеленского из США прибудет делегация высокого уровня

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На инаугурацию Зеленского из США прибудет делегация высокого уровня

На инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского из США прибудет делегация высокого уровня, а ее состав будет определен после того, как станет известна точная дата, отмечает специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"На инаугурацию президента Украины в Киев из США прибудет делегация высокого уровня. Мы ожидаем, когда определится точная дата, и тогда определим ее состав. Примерно в те дни я постараюсь с ним встретиться, чтобы обсудить конфликт на Донбассе и шаги, которые можно было бы предпринять, чтобы вернуть покой и мир на эту землю", - сказал он в интервью Русской службе BBC.

К.Волкер подчеркнул, что это будет "самый высокий уровень представительства, который будет соответствовать статусу инаугурации главы государства, входящего в число наших друзей".

Теги: #сша #зеленский #украина #волкер
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Интерфакс-Украина
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