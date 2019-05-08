Политика

17:29 08.05.2019

Климкин посетит Брюссель 13-14 мая

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Климкин посетит Брюссель 13-14 мая

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетит Брюссель 13-14 мая, сообщила спикер МИД Екатерина Зеленко.

"13-14 мая глава МИД Украины будет находиться с рабочим визитом в Брюсселе с целью участия в ряде мероприятий к 10-й годовщине инициативы ЕС "Восточное партнерство", - сказала она на брифинге в среду в Киеве.

Так, 13 мая П.Климкин примет участие в заседании глав МИД ЕС и стран-участниц "Восточного партнерства", проведет ряд двусторонних встреч.

"Мероприятия также будут включать конференцию высокого уровня при участии глав государств и правительств, ужин от имени президента Европейского Совета Дональда Туска и встречу глав МИД с представителями ЕБРР и ЕИБ", - проинформировала Е.Зеленко.

Теги: #зеленко #украина #климкин
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