Министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетит Брюссель 13-14 мая, сообщила спикер МИД Екатерина Зеленко.

"13-14 мая глава МИД Украины будет находиться с рабочим визитом в Брюсселе с целью участия в ряде мероприятий к 10-й годовщине инициативы ЕС "Восточное партнерство", - сказала она на брифинге в среду в Киеве.

Так, 13 мая П.Климкин примет участие в заседании глав МИД ЕС и стран-участниц "Восточного партнерства", проведет ряд двусторонних встреч.

"Мероприятия также будут включать конференцию высокого уровня при участии глав государств и правительств, ужин от имени президента Европейского Совета Дональда Туска и встречу глав МИД с представителями ЕБРР и ЕИБ", - проинформировала Е.Зеленко.