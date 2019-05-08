Политика

17:06 08.05.2019

Украина заверила Венгрию, что закон о государственном языке не ограничивает права нацменьшинств

1 мин читать
Украина заверила Венгрию, что закон о государственном языке не ограничивает права нацменьшинств

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сиярто заверил, что принятый украинским парламентом закон о государственном языке не ограничивает права национальных меньшинств.

"Украинский дипломат проинформировал его (П.Сиярто - ИФ) об основных положениях нового закона, заверил, что этот закон не ограничивает использование языка нацменьшинств, а наоборот, гарантирует права нацменьшинств на использование языка соответствующих нацменьшинств и коренных народов", - сказала спикер МИД Екатерина Зеленко на брифинге в среду в Киеве.

Она отметила, что украинская сторона продолжает сотрудничество с венгерскими партнерами и готова к диалогу.

Как сообщалось, 25 апреля Верховная Рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственного. Этим законом парламент продлил до 2023 года возможность представителям национальных меньшинств получать среднее образование на языке соответствующего нацменьшинства с постепенным переходом на украинский язык.

Согласно тексту документа, лица, которые принадлежат к нацменьшинствам Украины, языки которых являются официальными в Европейском Союзе, и начали получать общее средне образование до 1 сентября 2018 года на языке соответствующего нацменьшинства, до 1 сентября 2023 года продолжат получать такое образование согласно правилам, существовавшим до вступления в силу закона об образовании.

Нынешняя редакция закона об образовании предусматривала переходный период в среднем образовании для нацменьшинств и коренных народов до сентября 2020 года.

Теги: #венгрия #языковой_закон #украина #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:29 08.05.2019
Климкин посетит Брюссель 13-14 мая

Климкин посетит Брюссель 13-14 мая

17:08 08.05.2019
Под Киевом перезахоронили останки 24 бойцов, павших в годы Второй мировой войны

Под Киевом перезахоронили останки 24 бойцов, павших в годы Второй мировой войны

17:04 08.05.2019
МИД Украины получило информацию о завершении каденции посла США Йованович и надеется на успешное сотрудничество с ее преемником

МИД Украины получило информацию о завершении каденции посла США Йованович и надеется на успешное сотрудничество с ее преемником

17:04 08.05.2019
Ryanair с ноября добавила вторую частоту на пятничных рейсах Киев-Варшава

Ryanair с ноября добавила вторую частоту на пятничных рейсах Киев-Варшава

16:57 08.05.2019
Зеленский: мы чтим и преклоняемся перед всеми, кто боролся против нацизма и погиб за Украину в годы Второй мировой войны

Зеленский: мы чтим и преклоняемся перед всеми, кто боролся против нацизма и погиб за Украину в годы Второй мировой войны

16:48 08.05.2019
Инфляция в Украине в апреле ускорилась до 1%, в годовом измерении – до 8,8%

Инфляция в Украине в апреле ускорилась до 1%, в годовом измерении – до 8,8%

16:37 08.05.2019
НБУ отменил для участников фондового рынка валютные лицензии

НБУ отменил для участников фондового рынка валютные лицензии

16:29 08.05.2019
Украинские журналисты должны работать без страха нападений или запугиваний

Украинские журналисты должны работать без страха нападений или запугиваний

16:21 08.05.2019
Контрольные полномочия НСЗУ должны быть расширены

Контрольные полномочия НСЗУ должны быть расширены

16:18 08.05.2019
"Укрпошта" заключила первое рамочное соглашение в ProZorro на закупку бензина

"Укрпошта" заключила первое рамочное соглашение в ProZorro на закупку бензина

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин Украины поставил вне закона российские паспорта жителей Донбасса и готовит перечень причастных к этому чиновников РФ для введения санкций

Кабмин Украины признает выдаваемые на Донбассе паспорта РФ недействительными и призовет другие страны не признавать их

Турчинов напомнил урок истории: стремящуюся к завоеваниям империю можно остановить только силой оружия и международной позицией о неотвратимости наказания

Коломойский заявил, что намерен вернуться в Украину после инаугурации Зеленского, но мстить никому не собирается

Мэр Кличко в Вашингтоне обсудил с Волкером ситуацию в Украине накануне парламентских выборов

ПОСЛЕДНЕЕ

Главы МИД стран ЕС на заседании 13 мая могут обсудить решение о выдаче паспортов РФ в ОРДЛО

Кабмин Украины поставил вне закона российские паспорта жителей Донбасса и готовит перечень причастных к этому чиновников РФ для введения санкций

Кабмин Украины признает выдаваемые на Донбассе паспорта РФ недействительными и призовет другие страны не признавать их

Главы МИД ЕС обсудят в понедельник выдачу Россией паспортов жителям Донбасса

США осуждают дестабилизирующий шаг России по упрощенному предоставлению паспортов гражданам Украины – Кент на встрече с Климкиным

Турчинов напомнил урок истории: стремящуюся к завоеваниям империю можно остановить только силой оружия и международной позицией о неотвратимости наказания

Заместитель помощника госсекретаря США Кент прибыл в Украину для обсуждения реформ и агрессии РФ

Коломойский заявил, что намерен вернуться в Украину после инаугурации Зеленского, но мстить никому не собирается

Юнкер заверил Порошенко, что ЕС продолжит решительную поддержку Украины на пути реформ и евроинтеграции

Мэр Кличко в Вашингтоне обсудил с Волкером ситуацию в Украине накануне парламентских выборов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА