Украина заверила Венгрию, что закон о государственном языке не ограничивает права нацменьшинств

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сиярто заверил, что принятый украинским парламентом закон о государственном языке не ограничивает права национальных меньшинств.

"Украинский дипломат проинформировал его (П.Сиярто - ИФ) об основных положениях нового закона, заверил, что этот закон не ограничивает использование языка нацменьшинств, а наоборот, гарантирует права нацменьшинств на использование языка соответствующих нацменьшинств и коренных народов", - сказала спикер МИД Екатерина Зеленко на брифинге в среду в Киеве.

Она отметила, что украинская сторона продолжает сотрудничество с венгерскими партнерами и готова к диалогу.

Как сообщалось, 25 апреля Верховная Рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственного. Этим законом парламент продлил до 2023 года возможность представителям национальных меньшинств получать среднее образование на языке соответствующего нацменьшинства с постепенным переходом на украинский язык.

Согласно тексту документа, лица, которые принадлежат к нацменьшинствам Украины, языки которых являются официальными в Европейском Союзе, и начали получать общее средне образование до 1 сентября 2018 года на языке соответствующего нацменьшинства, до 1 сентября 2023 года продолжат получать такое образование согласно правилам, существовавшим до вступления в силу закона об образовании.

Нынешняя редакция закона об образовании предусматривала переходный период в среднем образовании для нацменьшинств и коренных народов до сентября 2020 года.