Политика

17:04 08.05.2019

МИД Украины получило информацию о завершении каденции посла США Йованович и надеется на успешное сотрудничество с ее преемником

1 мин читать
МИД Украины получило информацию о завершении каденции посла США Йованович и надеется на успешное сотрудничество с ее преемником

Украинское внешнеполитическое ведомство получило информацию о завершении каденции посла США в Украине Мари Йованович и рассчитывает на плодотворное сотрудничество с ее преемником, сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

"Мы ценим существенный вклад посла Йованович в укрепление украинско-американских отношений. Желаем дальнейших профессиональных успехов и, конечно, надеемся на то, что таким же успешным будет сотрудничество с ее преемником", - сказала она на брифинге в среду в Киеве.

При этом Е.Зеленко не ответила, получил ли украинский МИД запрос на агреман нового посла.

"Действительно, мы получили информацию от Государственного департамента США информацию относительно завершения работы посла США Мари Йованович в Украине. Необходимо сказать, что мы воспринимаем ротацию главы диппредставительства США в Украине как плановый процесс, который проходит в соответствии с правилами и процедурами", - добавила спикер.

Она признала, что последние годы были очень плодотворными в американо-украинских отношениях.

"В сложные для Украины времена США в очередной раз подтвердили свою репутацию надежного друга и стратегического партнера", - резюмировала Е.Зеленко.

Как сообщало посольство США в Украине, М.Йованович оставит должность посла в Украине в мае текущего года, что согласуется с передачей президентских полномочий в Украине.

Теги: #йованович #сша #украина #зеленко #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:29 08.05.2019
Климкин посетит Брюссель 13-14 мая

Климкин посетит Брюссель 13-14 мая

17:08 08.05.2019
Под Киевом перезахоронили останки 24 бойцов, павших в годы Второй мировой войны

Под Киевом перезахоронили останки 24 бойцов, павших в годы Второй мировой войны

17:06 08.05.2019
Украина заверила Венгрию, что закон о государственном языке не ограничивает права нацменьшинств

Украина заверила Венгрию, что закон о государственном языке не ограничивает права нацменьшинств

17:04 08.05.2019
Ryanair с ноября добавила вторую частоту на пятничных рейсах Киев-Варшава

Ryanair с ноября добавила вторую частоту на пятничных рейсах Киев-Варшава

16:57 08.05.2019
Зеленский: мы чтим и преклоняемся перед всеми, кто боролся против нацизма и погиб за Украину в годы Второй мировой войны

Зеленский: мы чтим и преклоняемся перед всеми, кто боролся против нацизма и погиб за Украину в годы Второй мировой войны

16:48 08.05.2019
Инфляция в Украине в апреле ускорилась до 1%, в годовом измерении – до 8,8%

Инфляция в Украине в апреле ускорилась до 1%, в годовом измерении – до 8,8%

16:37 08.05.2019
НБУ отменил для участников фондового рынка валютные лицензии

НБУ отменил для участников фондового рынка валютные лицензии

16:29 08.05.2019
Украинские журналисты должны работать без страха нападений или запугиваний

Украинские журналисты должны работать без страха нападений или запугиваний

16:21 08.05.2019
Контрольные полномочия НСЗУ должны быть расширены

Контрольные полномочия НСЗУ должны быть расширены

16:18 08.05.2019
"Укрпошта" заключила первое рамочное соглашение в ProZorro на закупку бензина

"Укрпошта" заключила первое рамочное соглашение в ProZorro на закупку бензина

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин Украины поставил вне закона российские паспорта жителей Донбасса и готовит перечень причастных к этому чиновников РФ для введения санкций

Кабмин Украины признает выдаваемые на Донбассе паспорта РФ недействительными и призовет другие страны не признавать их

Турчинов напомнил урок истории: стремящуюся к завоеваниям империю можно остановить только силой оружия и международной позицией о неотвратимости наказания

Коломойский заявил, что намерен вернуться в Украину после инаугурации Зеленского, но мстить никому не собирается

Мэр Кличко в Вашингтоне обсудил с Волкером ситуацию в Украине накануне парламентских выборов

ПОСЛЕДНЕЕ

Главы МИД стран ЕС на заседании 13 мая могут обсудить решение о выдаче паспортов РФ в ОРДЛО

Кабмин Украины поставил вне закона российские паспорта жителей Донбасса и готовит перечень причастных к этому чиновников РФ для введения санкций

Кабмин Украины признает выдаваемые на Донбассе паспорта РФ недействительными и призовет другие страны не признавать их

Главы МИД ЕС обсудят в понедельник выдачу Россией паспортов жителям Донбасса

США осуждают дестабилизирующий шаг России по упрощенному предоставлению паспортов гражданам Украины – Кент на встрече с Климкиным

Турчинов напомнил урок истории: стремящуюся к завоеваниям империю можно остановить только силой оружия и международной позицией о неотвратимости наказания

Заместитель помощника госсекретаря США Кент прибыл в Украину для обсуждения реформ и агрессии РФ

Коломойский заявил, что намерен вернуться в Украину после инаугурации Зеленского, но мстить никому не собирается

Юнкер заверил Порошенко, что ЕС продолжит решительную поддержку Украины на пути реформ и евроинтеграции

Мэр Кличко в Вашингтоне обсудил с Волкером ситуацию в Украине накануне парламентских выборов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА