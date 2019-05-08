МИД Украины получило информацию о завершении каденции посла США Йованович и надеется на успешное сотрудничество с ее преемником

Украинское внешнеполитическое ведомство получило информацию о завершении каденции посла США в Украине Мари Йованович и рассчитывает на плодотворное сотрудничество с ее преемником, сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

"Мы ценим существенный вклад посла Йованович в укрепление украинско-американских отношений. Желаем дальнейших профессиональных успехов и, конечно, надеемся на то, что таким же успешным будет сотрудничество с ее преемником", - сказала она на брифинге в среду в Киеве.

При этом Е.Зеленко не ответила, получил ли украинский МИД запрос на агреман нового посла.

"Действительно, мы получили информацию от Государственного департамента США информацию относительно завершения работы посла США Мари Йованович в Украине. Необходимо сказать, что мы воспринимаем ротацию главы диппредставительства США в Украине как плановый процесс, который проходит в соответствии с правилами и процедурами", - добавила спикер.

Она признала, что последние годы были очень плодотворными в американо-украинских отношениях.

"В сложные для Украины времена США в очередной раз подтвердили свою репутацию надежного друга и стратегического партнера", - резюмировала Е.Зеленко.

Как сообщало посольство США в Украине, М.Йованович оставит должность посла в Украине в мае текущего года, что согласуется с передачей президентских полномочий в Украине.