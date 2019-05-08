Главы МИД стран ЕС на заседании 13 мая могут обсудить решение о выдаче паспортов РФ в ОРДЛО

На заседании министров иностранных дел стран Европейского Союза 13 мая могут обсуждать тему президентских выборов в Украине, а также указ президента РФ, предусматривающий получение паспортов гражданами Украины на оккупированных территориях Донбасса.

"Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел начнет с обсуждения текущих дел. Высокий представитель (ЕС по иностранным делам Федерика Могерини - ИФ) и министры иностранных дел коснутся ситуации в Венесуэле. Они также могут затронуть тему Украины на фоне второго тура президентских выборов 21 апреля 2019 года, а также указ президента России, который предусматривает упрощенную выдачу паспортов в некоторых районах Донецкой и Луганской областей Украины", - говорится в сообщении, обнародованном в среду на сайте Совета ЕС.