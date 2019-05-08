Политика

13:42 08.05.2019

Кабмин Украины поставила вне закона российские паспорта жителей Донбасса и готовит перечень причастных к этому чиновников РФ для введения санкций

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Кабмин Украины поставила вне закона российские паспорта жителей Донбасса и готовит перечень причастных к этому чиновников РФ для введения санкций

Кабинет министров Украины намерен подготовить перечень должностных лиц Российской Федерации, которые причастны к организации и реализации упрощенной процедуры выдачи российских паспортов на неподконтрольной территории Донбасса, к которым должны быть применены персональные санкции.

"Мы знаем сейчас перечень лиц, которые непосредственно задействованы в незаконных действиях по выдаче паспортов украинским гражданам и фактически к действиям по давлению и принуждению граждан к получению таких документов. Мы готовим сейчас перечень таких должностных лиц РФ к которым должны быть применены персональные санкции во взаимодействии с международными партнерами", - сказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц Вадим Черныш журналистам после заседания Кабмина в среду.

Он отметил, что на заседании в среду правительство, как и намеревалось, приняло решение о признании незаконными и недействительными паспорта, выдаваемые Российской Федерацией гражданам Украины на временно оккупированных территориях Донбасса.

В частности, по его словам, одно из решений предусматривает, что Кабмин Украины будет реагировать на незаконную и противоправную выдачу паспортов РФ.

Второе решение утверждает перечень пунктов по выдаче российских паспортов жителям оккупированных территорий, документы которых будут признаваться недействительными с даты вступления в силу решения РФ об упрощенной системе выдачи таких документов. В настоящее время к таким относятся два российских населенных пункта: село Покровское и Новошахтинск Ростовской области РФ.

Кроме того, добавил В.Черныш, Кабмин Украины принял решение обратиться через МИД страны к государствам мира с призывом также признать недействительными подобные "фейковые" документы.

"Ряд экспертов на данный момент готовит изменения для обсуждения и дальнейшего внесения в закон Украины о гражданстве, но о них мы будем говорить чуть позже", - добавил он.

Теги: #черныш #гражданство #санкции #россия #украина #донбасс #кабмин
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