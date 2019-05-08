Кабмин Украины признает выдаваемые на Донбассе паспорта РФ недействительными и призовет другие страны не признавать их

Правительство Украины на заседании в среду признает незаконными и недействительными паспорта, выдаваемые Российской Федерацией гражданам Украины на временно оккупированных территориях Донбасса, заявляет премьер-министр Владимир Гройсман.

"Сегодня мы примем решение, правительство Украины, о том, чтобы признать все паспорта, которые будут выданы гражданам Украины на нашей территории, на территории суверенного Украинского государства, с нарушением любых международных норм, прав, эти паспорта будут признаны незаконными. Они будут признаны незаконными при пересечении государственной границы, а также при использовании на территории нашего государства", - сказал В.Гройсман, открывая заседание Кабинета министров в среду.

Он также добавил, что Кабмин обратится к государствам мира с призывом также признать недействительными подобные "фейковые" документы.