Политика

11:36 08.05.2019

Кабмин Украины признает выдаваемые на Донбассе паспорта РФ недействительными и призовет другие страны не признавать их

1 мин читать
Кабмин Украины признает выдаваемые на Донбассе паспорта РФ недействительными и призовет другие страны не признавать их

Правительство Украины на заседании в среду признает незаконными и недействительными паспорта, выдаваемые Российской Федерацией гражданам Украины на временно оккупированных территориях Донбасса, заявляет премьер-министр Владимир Гройсман.

"Сегодня мы примем решение, правительство Украины, о том, чтобы признать все паспорта, которые будут выданы гражданам Украины на нашей территории, на территории суверенного Украинского государства, с нарушением любых международных норм, прав, эти паспорта будут признаны незаконными. Они будут признаны незаконными при пересечении государственной границы, а также при использовании на территории нашего государства", - сказал В.Гройсман, открывая заседание Кабинета министров в среду.

Он также добавил, что Кабмин обратится к государствам мира с призывом также признать недействительными подобные "фейковые" документы.

Теги: #гройсман #гражданство #россия #украина #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:48 08.05.2019
Российский бизнесмен Чуркин судится с СБУ за право въезда в Украину

Российский бизнесмен Чуркин судится с СБУ за право въезда в Украину

12:47 08.05.2019
Кабмин согласовал концепцию развития аэропорта "Борисполь" до 2045г с увеличением пассажирского потока до 54 млн чел/год

Кабмин согласовал концепцию развития аэропорта "Борисполь" до 2045г с увеличением пассажирского потока до 54 млн чел/год

12:33 08.05.2019
Зеленский и Фриланд обсудили планы по борьбе с коррупцией в Украине и поиск мирного урегулирования конфликта на Донбассе

Зеленский и Фриланд обсудили планы по борьбе с коррупцией в Украине и поиск мирного урегулирования конфликта на Донбассе

12:30 08.05.2019
Правительство назначило замглавы Минфина Верланова главой Государственной налоговой службы

Правительство назначило замглавы Минфина Верланова главой Государственной налоговой службы

12:15 08.05.2019
Полиция возбудила дело в связи с огнестрельным ранением в ногу нардепа Урбанского в Одесской области

Полиция возбудила дело в связи с огнестрельным ранением в ногу нардепа Урбанского в Одесской области

11:50 08.05.2019
Пророссийского пропагандиста, призывавшего к массовым беспорядкам 8-9 мая, задержала в Киеве СБУ

Пророссийского пропагандиста, призывавшего к массовым беспорядкам 8-9 мая, задержала в Киеве СБУ

11:48 08.05.2019
Трое юношей госпитализированы после ДТП во Львовской области

Трое юношей госпитализированы после ДТП во Львовской области

11:37 08.05.2019
Во двор депутата Волынского облсовета неизвестные бросили гранату, поврежден фасад дома и забор

Во двор депутата Волынского облсовета неизвестные бросили гранату, поврежден фасад дома и забор

11:29 08.05.2019
Аэропорт "Борисполь" откроет первую очередь нового паркинга в терминале "D" 23 мая

Аэропорт "Борисполь" откроет первую очередь нового паркинга в терминале "D" 23 мая

11:17 08.05.2019
Главы МИД ЕС обсудят в понедельник выдачу Россией паспортов жителям Донбасса

Главы МИД ЕС обсудят в понедельник выдачу Россией паспортов жителям Донбасса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Турчинов напомнил урок истории: стремящуюся к завоеваниям империю можно остановить только силой оружия и международной позицией о неотвратимости наказания

Коломойский заявил, что намерен вернуться в Украину после инаугурации Зеленского, но мстить никому не собирается

Мэр Кличко в Вашингтоне обсудил с Волкером ситуацию в Украине накануне парламентских выборов

Зеленский обсудил с Пинчуком прозрачность правил и ответственность бизнеса перед страной

Климкин призвал коллег из стран G7 и ЕС ввести новые санкции против РФ за выдачу паспортов украинцам на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

США осуждают дестабилизирующий шаг России по упрощенному предоставлению паспортов гражданам Украины – Кент на встрече с Климкиным

Турчинов напомнил урок истории: стремящуюся к завоеваниям империю можно остановить только силой оружия и международной позицией о неотвратимости наказания

Заместитель помощника госсекретаря США Кент прибыл в Украину для обсуждения реформ и агрессии РФ

Коломойский заявил, что намерен вернуться в Украину после инаугурации Зеленского, но мстить никому не собирается

Юнкер заверил Порошенко, что ЕС продолжит решительную поддержку Украины на пути реформ и евроинтеграции

Мэр Кличко в Вашингтоне обсудил с Волкером ситуацию в Украине накануне парламентских выборов

Зеленский обсудил с Пинчуком прозрачность правил и ответственность бизнеса перед страной

Путин может принять Помпео после его встречи с Лавровым в Сочи – Песков

Климкин призвал коллег из стран G7 и ЕС ввести новые санкции против РФ за выдачу паспортов украинцам на Донбассе

Зеленский на встрече с Ханом назвал приоритетами победу над коррупцией, демонополизацию в энергетике и деолигархизацию в СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА