Политика

11:17 08.05.2019

Главы МИД ЕС обсудят в понедельник выдачу Россией паспортов жителям Донбасса

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Главы МИД ЕС обсудят в понедельник выдачу Россией паспортов жителям Донбасса

Украина и действия России в отношении Донбасса будут одной из тем обсуждения актуальных политических событий на Совете ЕС по иностранным делам 13 мая в Брюсселе.

"Ситуацию в Украине после выборов, а также выдачу Россией паспортов жителям Донбасса обсудят министры иностранных дел", - сообщил в среду журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский чиновник на условиях анонимности.

Заседания Советов ЕС на уровне глав МИД начинаются с обзоров актуальных событий в мире, в ходе которых происходит короткий обмен мнениями.

Теги: #ес #гражданство #россия #украина #донбасс #мид
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