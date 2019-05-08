Главы МИД ЕС обсудят в понедельник выдачу Россией паспортов жителям Донбасса

Украина и действия России в отношении Донбасса будут одной из тем обсуждения актуальных политических событий на Совете ЕС по иностранным делам 13 мая в Брюсселе.

"Ситуацию в Украине после выборов, а также выдачу Россией паспортов жителям Донбасса обсудят министры иностранных дел", - сообщил в среду журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский чиновник на условиях анонимности.

Заседания Советов ЕС на уровне глав МИД начинаются с обзоров актуальных событий в мире, в ходе которых происходит короткий обмен мнениями.