США осуждают дестабилизирующий шаг России по упрощенному предоставлению паспортов гражданам Украины – Кент на встрече с Климкиным

Заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент в ходе визита в Киев обсудил с министром иностранных дел Павел Климкин поддержку Вашингтоном суверенитета и территориальной целостности Украины.

"За завтраком с министром иностранных дел Павлом Климкиным заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент заверил в крепкой поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины и отметил, что США осуждают дестабилизирующий шаг России по предоставлению паспортов гражданам Украины", - сообщает американское посольство на странице в соцсети Фейсбук в среду.