Турчинов напомнил урок истории: стремящуюся к завоеваниям империю можно остановить только силой оружия и международной позицией о неотвратимости наказания

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в своем обращении по случаю Дня памяти и примирения подчеркнул важность недопущения повторения событий, подобных Второй мировой войне, и одним из выводов, который мировое сообщество должно усвоить, является понимание бесперспективности попыток умиротворить страну-агрессора.

"День памяти и примирения. Сегодня мировое сообщество кланяется памяти жертв Второй мировой. Эта война унесла жизни миллионов людей и доказала, насколько хрупкими являются независимость стран, мир и спокойствие в мире. 8 мая 1945г Антигитлеровская коалиция официально приняла "Акт о безоговорочной капитуляции" вооруженных сил нацистской Германии. Невозможно переоценить вклад украинский в эту победу!", - говорится в обращении А.Турчинова, обнародованном в среду утром пресс-службой СНБО.

В этом контексте секретарь СНБО Украины отметил, что в 2014 году Россия, презрев международное право, планировала победный блицкриг, начиная с захвата Крыма, Донбасса, и заканчивая порабощением всей страны, так же как фашистская Германия почти век назад.

"Но планам Кремля по восстановлению империи ужаса помешали украинские патриоты - воины, волонтеры, весь народ Украины. Враг остановлен, значительная часть оккупированных земель освобождены", - добавил он.

Подытоживая, А.Турчинов выразил убеждение в том, что нельзя забывать уроков истории.

"Из тех событий нужно сделать выводы: чтобы не допустить страшных потерь и жертв, не нужно пытаться умиротворить страну-агрессора. История свидетельствует - империю, которая стремится к завоеваниям, невозможно уговорить придерживаться стандартов международного поведения и уважать интересы других стран. Ее можно остановить только силой оружия и последовательной неуступчивой международной позицией неприятия агрессии и неотвратимости наказания агрессора. Поэтому задача Украины и ведущих демократических стран мира - не допустить повторения страшных ошибок прошлого, которые могут привести к катастрофе планетарного масштаба", - подчеркнул секретарь СНБО.

Украина с 2015 года отмечает 8 мая День памяти и примирения. Это учреждено указом президента Украины Петра Порошенко.